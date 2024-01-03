Несмотря на информацию о расторжении контракта, Кулач тренировался с Зирой
В 2023 году Владислав забил за азербайджанскую команду 4 мяча
3 января портал Transfermarkt сообщил, что 30-летний украинский форвард Владислав Кулач, который с января 2023 года выступал за азербайджанскую «Зиру», остался без клуба.
Контракт Кулача с клубом был рассчитан до конца 2023 года и официально он не был продлен.
Однако несмотря на то, что Владислав получил от Transfermarkt статус свободного агента, сегодня, 3 января, пресс-служба «Зиры» опубликовала фото с тренировки команды, на которой также присутствовал и Кулач.
Владислав Кулач в 2023 году провел в составе «Зиры» 24 матча в чемпионате и Кубке страны, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.
ФОТО. Несмотря на информацию о расторжении контракта, Кулач тренировался с Зирой
ФК Зира. Кулач – на заднем фоне
ФК Зира. Кулач – слева на фотографии
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