3 января портал Transfermarkt сообщил, что 30-летний украинский форвард Владислав Кулач, который с января 2023 года выступал за азербайджанскую «Зиру», остался без клуба.

Контракт Кулача с клубом был рассчитан до конца 2023 года и официально он не был продлен.

Однако несмотря на то, что Владислав получил от Transfermarkt статус свободного агента, сегодня, 3 января, пресс-служба «Зиры» опубликовала фото с тренировки команды, на которой также присутствовал и Кулач.

Владислав Кулач в 2023 году провел в составе «Зиры» 24 матча в чемпионате и Кубке страны, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.

ФОТО. Несмотря на информацию о расторжении контракта, Кулач тренировался с Зирой



ФК Зира. Кулач – на заднем фоне



ФК Зира. Кулач – слева на фотографии