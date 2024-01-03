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03 января 2024, 17:42 | Обновлено 03 января 2024, 17:44
158
0

С Роналду и Месси. Известен список номинантов на сборную года FIFPro

Имена победителей будут объявлены 15 января в Лондоне

03 января 2024, 17:42 | Обновлено 03 января 2024, 17:44
158
0
С Роналду и Месси. Известен список номинантов на сборную года FIFPro
Getty Images/Global Images Ukraine

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) огласила список претендентов на попадание в сборную по итогам 2023 года.

Обращает на себя внимание присутствие Криштиану Роналду, которого не было в аналогичном списке в прошлом году, – с 54 голами португалец стал лучшим бомбардиром по итогам прошлого года. Наибольшее представительство среди номинантов у «Манчестер Сити» – восемь игроков, на втором месте по данному показателю – мадридский «Реал» (семь футболистов).

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);

Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Эдер Милитао («Реал»), Антонио Рюдигер («Реал»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Родри («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Федерико Вальверде («Реал»);

Нападающие: Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Интер» Майами), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Винисиус Жуниор («Реал»).

Добавим, что имена победителей будут объявлены на церемонии награждения, которая состоится 15 января в Лондоне.

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FIFPro Тибо Куртуа Эдерсон Эмилиано Мартинес Рубен Диаш Вирджил ван Дейк Эдер Милитао Антонио Рюдигер Джон Стоунз Кайл Уокер Джуд Беллингем Кевин де Брюйне Илкай Гюндоган Лука Модрич Родри Бернарду Силва Федерико Вальверде Карим Бензема Эрлинг Холанд Гарри Кейн Килиан Мбаппе Лионель Месси Криштиану Роналду Винисиус Жуниор
Источник FIFPRO
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