С Роналду и Месси. Известен список номинантов на сборную года FIFPro

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) огласила список претендентов на попадание в сборную по итогам 2023 года.

Обращает на себя внимание присутствие Криштиану Роналду, которого не было в аналогичном списке в прошлом году, – с 54 голами португалец стал лучшим бомбардиром по итогам прошлого года. Наибольшее представительство среди номинантов у «Манчестер Сити» – восемь игроков, на втором месте по данному показателю – мадридский «Реал» (семь футболистов).

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);

Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Эдер Милитао («Реал»), Антонио Рюдигер («Реал»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Родри («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Федерико Вальверде («Реал»);

Нападающие: Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Интер» Майами), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Винисиус Жуниор («Реал»).

Добавим, что имена победителей будут объявлены на церемонии награждения, которая состоится 15 января в Лондоне.