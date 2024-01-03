Возвращение Санчо в Дортмунд может повлиять на судьбу лидера Боруссии

В случае, если Джейдон Санчо перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Боруссию», дортмундцы, скорее всего, расстанутся с одним из своих лидеров, правым вингером Дониеллом Маленом.

Ранее сообщалось, что клубы могут устроить обмен футболистами, но переезд Малена на Туманный Альбион маловероятен. Недавно Дониелл сменил агентскую компанию, и, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, в случае прихода Санчо будет открыт для предложений либо в ближайшее зимнее трансферное окно, либо уже летом.

Отметим, что Мален провел в нынешнем сезоне за дортмундскую «Боруссию» 23 матча во всех турнирах (1389 минут игрового времени), в которых забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.