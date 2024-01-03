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Германия
03 января 2024, 17:21 | Обновлено 03 января 2024, 18:07
403
0

Возвращение Санчо в Дортмунд может повлиять на судьбу лидера Боруссии

Недавно правый вингер Дониелл Мален сменил агентскую компанию

03 января 2024, 17:21 | Обновлено 03 января 2024, 18:07
403
0
Возвращение Санчо в Дортмунд может повлиять на судьбу лидера Боруссии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дониелл Мален

В случае, если Джейдон Санчо перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Боруссию», дортмундцы, скорее всего, расстанутся с одним из своих лидеров, правым вингером Дониеллом Маленом.

Ранее сообщалось, что клубы могут устроить обмен футболистами, но переезд Малена на Туманный Альбион маловероятен. Недавно Дониелл сменил агентскую компанию, и, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, в случае прихода Санчо будет открыт для предложений либо в ближайшее зимнее трансферное окно, либо уже летом.

Отметим, что Мален провел в нынешнем сезоне за дортмундскую «Боруссию» 23 матча во всех турнирах (1389 минут игрового времени), в которых забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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Дониелл Мален Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ трансферное окно
Источник Фабрицио Романо
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