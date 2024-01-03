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  4. Киченок и Коллинс с камбэком вышли в 1/4 финала в Брисбене
WTA
03 января 2024, 16:06 | Обновлено 03 января 2024, 16:08
589
2

Киченок и Коллинс с камбэком вышли в 1/4 финала в Брисбене

Надежда и Даниэль обыграли «нейтральный» дуэт

03 января 2024, 16:06 | Обновлено 03 января 2024, 16:08
589
2
Киченок и Коллинс с камбэком вышли в 1/4 финала в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок и Даниэль Коллинс

Украинская теннисистка Надежда Киченок добыла еще одну победу на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде.

Во втором раунде украинка и Даниэль Коллинс из США одержали волевую победу в матче против Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой.

Брисбен. Второй круг
Надежда Киченок / Даниэль Коллинс – Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова – 1:6, 6:4, 10-5

В 1/4 финала Киченок и Коллинс сразятся против тандема Грет Миннен (Бельгия) / Хизер Уотсон (Великобритания), выбившего лидеров посева Элизе Мертенс и Се Шувэй.

Ранее в 1/4 финала пробилась и Людмила Киченок.

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Надежда Киченок WTA Брисбен Вероника Кудерметова Даниэль Коллинс Людмила Самсонова
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрей Залищук
оце кртуяк, приємна несподіванка, сьогодні сестрички наші послали за кораблем 4 кацапок одразу, шкода, що Костючка двічі програла
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+8
Fdail
Кудерметова й Самсонова- це доволі сильна пара гарматниць ,що робить цю перемогу ще більш важливою. Подивимось. Взагалі обидві пари сестер Кіченок можуть як взяти титул , так і вилетіли від якихось ноунеймів.
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+3
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