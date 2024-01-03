Киченок и Коллинс с камбэком вышли в 1/4 финала в Брисбене
Надежда и Даниэль обыграли «нейтральный» дуэт
Украинская теннисистка Надежда Киченок добыла еще одну победу на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде.
Во втором раунде украинка и Даниэль Коллинс из США одержали волевую победу в матче против Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой.
Брисбен. Второй круг
Надежда Киченок / Даниэль Коллинс – Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова – 1:6, 6:4, 10-5
В 1/4 финала Киченок и Коллинс сразятся против тандема Грет Миннен (Бельгия) / Хизер Уотсон (Великобритания), выбившего лидеров посева Элизе Мертенс и Се Шувэй.
Ранее в 1/4 финала пробилась и Людмила Киченок.
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