Киченок и Коллинс с камбэком вышли в 1/4 финала в Брисбене

Украинская теннисистка Надежда Киченок добыла еще одну победу на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде.

Во втором раунде украинка и Даниэль Коллинс из США одержали волевую победу в матче против Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой.

Брисбен. Второй круг

Надежда Киченок / Даниэль Коллинс – Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова – 1:6, 6:4, 10-5

В 1/4 финала Киченок и Коллинс сразятся против тандема Грет Миннен (Бельгия) / Хизер Уотсон (Великобритания), выбившего лидеров посева Элизе Мертенс и Се Шувэй.

Ранее в 1/4 финала пробилась и Людмила Киченок.