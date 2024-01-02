Киченок / Остапенко – Александрова / Калинская. LIVE трансляция

3 января украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде.

Во втором раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против Екатерины Александровой и Анны Калинской. Встреча состоится 6-м запуском после матча Мертенс – Стивенс. Ориентировочное время начала поединка – 10:30 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Линетт / Пера – Гаммара Мартинс / Стефани.

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