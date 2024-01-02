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WTA
02 января 2024, 20:40 | Обновлено 02 января 2024, 20:54
116
0

Киченок / Остапенко – Александрова / Калинская. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда в Брисбене

02 января 2024, 20:40 | Обновлено 02 января 2024, 20:54
116
0
Киченок / Остапенко – Александрова / Калинская. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

3 января украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде.

Во втором раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против Екатерины Александровой и Анны Калинской. Встреча состоится 6-м запуском после матча Мертенс – Стивенс. Ориентировочное время начала поединка – 10:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Линетт / Пера – Гаммара Мартинс / Стефани.

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WTA Брисбен смотреть онлайн Людмила Киченок Алена Остапенко Екатерина Александрова Анна Калинская
Источник Sport.ua
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