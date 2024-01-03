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03 января 2024, 15:30 | Обновлено 03 января 2024, 16:02
421
0

КИМ Мин Джэ – о звании лучшего футболиста страны: «Это лучший год для меня»

Защитник считает, что не должен останавливаться

03 января 2024, 15:30 | Обновлено 03 января 2024, 16:02
421
0
КИМ Мин Джэ – о звании лучшего футболиста страны: «Это лучший год для меня»
ФК Бавария. Ким Мин Джэ

Лучший футболист Южной Кореи по итогам 2023 года защитник «Баварии» Ким Мин Джэ, впервые за пять лет отобравший это почетное звание у полузащитника «Тоттенхэма» Сон Хын Мина, прокомментировал свое признание.

«Думаю, это был самый особенный год в моей жизни. Не уверен, что добьюсь чего-то более почетного, чем это. Но я не должен останавливаться – мне нужно работать, чтобы становиться лучше. Впрочем, соглашусь, что это был лучший год для меня», – цитирует триумфатора Корейская футбольная ассоциация.

Напомним, что в 2023-м Ким Мин Джэ стал чемпионом Италии в составе «Наполи», после чего перешел в мюнхенскую «Баварию», а в голосовании за «Золотой мяч» занял 22-е место.

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Источник Twitter
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