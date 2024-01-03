КИМ Мин Джэ – о звании лучшего футболиста страны: «Это лучший год для меня»

Лучший футболист Южной Кореи по итогам 2023 года защитник «Баварии» Ким Мин Джэ, впервые за пять лет отобравший это почетное звание у полузащитника «Тоттенхэма» Сон Хын Мина, прокомментировал свое признание.

«Думаю, это был самый особенный год в моей жизни. Не уверен, что добьюсь чего-то более почетного, чем это. Но я не должен останавливаться – мне нужно работать, чтобы становиться лучше. Впрочем, соглашусь, что это был лучший год для меня», – цитирует триумфатора Корейская футбольная ассоциация.

Напомним, что в 2023-м Ким Мин Джэ стал чемпионом Италии в составе «Наполи», после чего перешел в мюнхенскую «Баварию», а в голосовании за «Золотой мяч» занял 22-е место.