Возрастной форвард Баварии может перейти в Манчестер Юнайтед

Английский «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к двум футболистам мюнхенской «Баварии».

По информации The Athletic, «красные дьяволы» хотели бы видеть в своем составе игроков атакующего плана – Томаса Мюллера и Эрика Шупо-Мотинга. И если трансфер первого весьма маловероятен, поскольку перед Новым годом футболист подписал новый контракт с клубом, в котором выступает на протяжении всей карьеры, то вот второй вполне может отправиться на Туманный Альбион. Контракт 34-летнего камерунца с «Баварией» истекает летом нынешнего года, а основным форвардом мюнхенцев его назвать сложно.

Добавим, что Шупо-Мотинг провел за «Баварию» в нынешнем сезоне 19 матчей во всех турнирах, в основном выходя на замену, и забил 3 мяча.