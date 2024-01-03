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Германия
03 января 2024, 15:11 | Обновлено 03 января 2024, 15:12
1369
0

Возрастной форвард Баварии может перейти в Манчестер Юнайтед

«Красным дьяволам» также интересен Томас Мюллер, но этот трансфер весьма маловероятен

03 января 2024, 15:11 | Обновлено 03 января 2024, 15:12
1369
0
Возрастной форвард Баварии может перейти в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Шупо-Мотинг

Английский «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к двум футболистам мюнхенской «Баварии».

По информации The Athletic, «красные дьяволы» хотели бы видеть в своем составе игроков атакующего плана – Томаса Мюллера и Эрика Шупо-Мотинга. И если трансфер первого весьма маловероятен, поскольку перед Новым годом футболист подписал новый контракт с клубом, в котором выступает на протяжении всей карьеры, то вот второй вполне может отправиться на Туманный Альбион. Контракт 34-летнего камерунца с «Баварией» истекает летом нынешнего года, а основным форвардом мюнхенцев его назвать сложно.

Добавим, что Шупо-Мотинг провел за «Баварию» в нынешнем сезоне 19 матчей во всех турнирах, в основном выходя на замену, и забил 3 мяча.

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Источник The Athletic
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