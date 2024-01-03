Луческу назвал главную причину, по которой он покинул Динамо
Жена тренера боялась переезжать в Киев
Бывший главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему неожиданно покинул столичный клуб в начале ноября прошлого года.
«Собираюсь вернуться к тренерской деятельности, я не ушел в отставку. Я ушел из «Динамо», потому что моя жена Нелли боялась переезжать в Киев, а мне не хотелось, чтобы она сидела дома одна и беспокоилась обо мне. У меня бесконечная страсть [к футболу], но все зависит от моего здоровья», – сказал 78-летний специалист.
Также Луческу рассказал о своих достижениях в киевской команде.
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