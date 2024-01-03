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  4. Луческу назвал главную причину, по которой он покинул Динамо
Украина. Премьер лига
03 января 2024, 15:03 |
2184
1

Луческу назвал главную причину, по которой он покинул Динамо

Жена тренера боялась переезжать в Киев

03 января 2024, 15:03 |
2184
1
Луческу назвал главную причину, по которой он покинул Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему неожиданно покинул столичный клуб в начале ноября прошлого года.

«Собираюсь вернуться к тренерской деятельности, я не ушел в отставку. Я ушел из «Динамо», потому что моя жена Нелли боялась переезжать в Киев, а мне не хотелось, чтобы она сидела дома одна и беспокоилась обо мне. У меня бесконечная страсть [к футболу], но все зависит от моего здоровья», – сказал 78-летний специалист.

Также Луческу рассказал о своих достижениях в киевской команде.

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Мирча Луческу Динамо Киев
Источник Bresciaoggi
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Комментарии 1
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Falko
О, нова нота. В наступному інтерв'ю циганський казкар ще чогось вигадає.
Дружина 3 роки боялася переїздити до Києва, але він тримався і тільки на четвертий поплив. Суровий дідуган )
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