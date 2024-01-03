Бензема может вернуться в клуб, воспитавший его

Обладатель «Золотого мяча»-2022 француз Карим Бензема может покинуть саудовский «Аль-Иттихад», куда перешел летом 2023 года, и вернуться на родину.

По информации Todofichajes, форвард вернется в «Лион», где начиналась карьера звездного футболиста. Клуб из одноименного города уже работает над переходом своего воспитанника. При этом сам Карим неоднократно заявлял, что хочет завершить карьеру именно в «Лионе».

Отметим, что в нынешнем сезоне Бензема сыграл за «Аль-Иттихад» 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с саудовским клубом действует до лета 2026 года. Но перед Новым годом форвард покинул клуб из Джидды и Саудовскую Аравию, не появляясь даже на тренировках.