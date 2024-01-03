Де Минаур прокомментировал неожиданную победу над Джоковичем

Лидер австралийского тенниса Алекс де Минаур прокомментировал сенсационную победу над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в четвертьфинале United Cup (6:4, 6:4).

– Когда играешь против Новака, нужно просто выходить, наслаждаться, поддерживать себя, продолжать бороться до конца. Сегодня был мой день. Я счастлив, что смог одержать победу. Это очень много значит. Спасибо вам, ребята, большое.

– Вы показали несколько новых элементов в своей игре. Откуда они берутся?

– Это происходит от того, что многие люди не верили в меня. Так что я здесь, чтобы доказать, что многие ошибаются.

В конце концов, я никогда не буду самым большим или самым сильным парнем. Я должен приспособиться и показать, что у меня есть разнообразие и разные стили игры в теннис. Я рад, что сегодня мне удалось показать этот уровень, – сказал де Минаур.