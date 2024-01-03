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ATP
03 января 2024, 14:26 | Обновлено 03 января 2024, 14:27
493
1

Де Минаур прокомментировал неожиданную победу над Джоковичем

Австралийский теннисист счастлив, что смог одержать победу

03 января 2024, 14:26 | Обновлено 03 января 2024, 14:27
493
1
Де Минаур прокомментировал неожиданную победу над Джоковичем
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

Лидер австралийского тенниса Алекс де Минаур прокомментировал сенсационную победу над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в четвертьфинале United Cup (6:4, 6:4).

– Когда играешь против Новака, нужно просто выходить, наслаждаться, поддерживать себя, продолжать бороться до конца. Сегодня был мой день. Я счастлив, что смог одержать победу. Это очень много значит. Спасибо вам, ребята, большое.

– Вы показали несколько новых элементов в своей игре. Откуда они берутся?
– Это происходит от того, что многие люди не верили в меня. Так что я здесь, чтобы доказать, что многие ошибаются.

В конце концов, я никогда не буду самым большим или самым сильным парнем. Я должен приспособиться и показать, что у меня есть разнообразие и разные стили игры в теннис. Я рад, что сегодня мне удалось показать этот уровень, – сказал де Минаур.

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сборная Австралии по теннису сборная Сербии по теннису Алекс де Минаур Новак Джокович United Cup
Источник Twitter
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ptolemeus
"Багато значить"... Смішно. Невже вони думають, що серб буде викладатись на повну на кожному турнірі? Виграй у нього на Великому шоломі, ось тоді це буде щось значити. На АО серб зараз знов буде всіх виносити без шансів як і минулого року.
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