Вошел в историю. Де Минаур повторил достижения Кирьоса и Филиппуссиса
Австралиец обыграл лидера мирового тенниса Новака Джоковича
В 1/4 финала розыгрыша командного United Cup лидер мирового рейтинга Новак Джокович уступил австралийцу Алексу де Минауру.
Во встрече сборных Сербии и Австралии де Минаур нанес поражение Джоковичу в двух сетах.
Алекс де Минаур стал первым австралийским теннисистом, который смог победить первого номера в мире после Ника Кирьоса, который в 2022 году на US Open переиграл Даниила Медведева – тогдашнего лидера рейтинга, и первым, кто сделал это на родной земле после Марка Филиппуссиса в 1996 году (Australian Open против Пита Сампраса).
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