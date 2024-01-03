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ATP
03 января 2024, 13:49 | Обновлено 03 января 2024, 13:52
163
0

Вошел в историю. Де Минаур повторил достижения Кирьоса и Филиппуссиса

Австралиец обыграл лидера мирового тенниса Новака Джоковича

03 января 2024, 13:49 | Обновлено 03 января 2024, 13:52
163
0
Вошел в историю. Де Минаур повторил достижения Кирьоса и Филиппуссиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

В 1/4 финала розыгрыша командного United Cup лидер мирового рейтинга Новак Джокович уступил австралийцу Алексу де Минауру.

Во встрече сборных Сербии и Австралии де Минаур нанес поражение Джоковичу в двух сетах.

Алекс де Минаур стал первым австралийским теннисистом, который смог победить первого номера в мире после Ника Кирьоса, который в 2022 году на US Open переиграл Даниила Медведева – тогдашнего лидера рейтинга, и первым, кто сделал это на родной земле после Марка Филиппуссиса в 1996 году (Australian Open против Пита Сампраса).

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Новак Джокович Алекс де Минаур Ник Кирьос
Источник Opta
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