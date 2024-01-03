Вошел в историю. Де Минаур повторил достижения Кирьоса и Филиппуссиса

В 1/4 финала розыгрыша командного United Cup лидер мирового рейтинга Новак Джокович уступил австралийцу Алексу де Минауру.

Во встрече сборных Сербии и Австралии де Минаур нанес поражение Джоковичу в двух сетах.

Алекс де Минаур стал первым австралийским теннисистом, который смог победить первого номера в мире после Ника Кирьоса, который в 2022 году на US Open переиграл Даниила Медведева – тогдашнего лидера рейтинга, и первым, кто сделал это на родной земле после Марка Филиппуссиса в 1996 году (Australian Open против Пита Сампраса).