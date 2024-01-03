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Украина. Премьер лига
03 января 2024, 12:20 | Обновлено 03 января 2024, 12:26
1036
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал первого зимнего новичка

Кирилл Прокопчук и закарпатский клуб заключили соглашение на 2,5 сезона

03 января 2024, 12:20 | Обновлено 03 января 2024, 12:26
1036
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал первого зимнего новичка
ФК Минай. Кирилл Прокопчук

25-летний защитник Кирилл Прокопчук – первый «зимний» новичок футбольного клуба «Минай».

Стороны заключили соглашение на 2,5 сезона. В «Минае» Прокопчук будет выступать под третьим номером.

Единственный матч в УПЛ Кирилл провел 10 августа 2019 года. Тогда в футболке «Александрии» он вышел на замену в игре против донецкого «Олимпика». Также в его активе 80 матчей в Первой лиге.

Прокопчук ранее выступал за «Краматорск», «Буковину», «Полесье», а его предыдущим клубом была «Нива» Бузовая.

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Кирилл Прокопчук Минай Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Минай
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