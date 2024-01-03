Украина. Премьер лига03 января 2024, 12:20 | Обновлено 03 января 2024, 12:26
1036
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал первого зимнего новичка
Кирилл Прокопчук и закарпатский клуб заключили соглашение на 2,5 сезона
03 января 2024, 12:20 | Обновлено 03 января 2024, 12:26
1036
0
25-летний защитник Кирилл Прокопчук – первый «зимний» новичок футбольного клуба «Минай».
Стороны заключили соглашение на 2,5 сезона. В «Минае» Прокопчук будет выступать под третьим номером.
Единственный матч в УПЛ Кирилл провел 10 августа 2019 года. Тогда в футболке «Александрии» он вышел на замену в игре против донецкого «Олимпика». Также в его активе 80 матчей в Первой лиге.
Прокопчук ранее выступал за «Краматорск», «Буковину», «Полесье», а его предыдущим клубом была «Нива» Бузовая.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 02 января 2024, 15:49 1
Непростая победа фаворита матча
Футбол | 03 января 2024, 12:32 2
Поединок состоится 3 января в 22:30 по Киеву
Теннис | 03.01.2024, 09:35
Хоккей | 03.01.2024, 00:02
Футбол | 03.01.2024, 04:36
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.01.2024, 20:00 1
02.01.2024, 18:05 2
01.01.2024, 20:59 10
02.01.2024, 14:11 11
02.01.2024, 20:25
01.01.2024, 18:27 16
02.01.2024, 10:01
02.01.2024, 09:47 3