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Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 06:15 | Обновлено 07 декабря 2023, 06:24
157
0

Верес собирается усилиться двумя защитниками, выступавшими за Ниву Бузовая

Клуб УПЛ заинтересован в услугах Владислава Дворовенко и Кирилла Прокопчука

07 декабря 2023, 06:15 | Обновлено 07 декабря 2023, 06:24
157
0
Верес собирается усилиться двумя защитниками, выступавшими за Ниву Бузовая
Нива Т. Владислав Дворовенко

Клуб УПЛ «Верес» Ровно заинтересован в услугах защитников Владислава Дворовенко и Кирилла Прокопчука, которые выступали за «Ниву» Бузовая.

25-летний защитник Кирилл Прокопчук также находится на карандаше у клубов Колос, Звягель и Виктория. Он сыграл за Ниву 18 матчей и забил 2 гола, если учитывать все турниры.

26-летний футболист Владислав Дворовенко осенью провел за команду Нива Б 19 матчей в Первой лиге и Кубке Украины, сделал 4 голевых передачи.

«Нива» Бузовая близка к снятию с турнира Первой лиги из-за отказа инвестора от финансирования команды.

«Верес» Ровно занимает 14-е место в Украинской Премьер-лиге и продолжает борьбу за выживание в элитном дивизионе.

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Нива Бузовая Верес Ровно трансферы УПЛ трансферы Колос Ковалевка Звягель Виктория Сумы (Николаевка)
Источник Sportarena
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