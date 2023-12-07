Верес собирается усилиться двумя защитниками, выступавшими за Ниву Бузовая

Клуб УПЛ «Верес» Ровно заинтересован в услугах защитников Владислава Дворовенко и Кирилла Прокопчука, которые выступали за «Ниву» Бузовая.

25-летний защитник Кирилл Прокопчук также находится на карандаше у клубов Колос, Звягель и Виктория. Он сыграл за Ниву 18 матчей и забил 2 гола, если учитывать все турниры.

26-летний футболист Владислав Дворовенко осенью провел за команду Нива Б 19 матчей в Первой лиге и Кубке Украины, сделал 4 голевых передачи.

«Нива» Бузовая близка к снятию с турнира Первой лиги из-за отказа инвестора от финансирования команды.

«Верес» Ровно занимает 14-е место в Украинской Премьер-лиге и продолжает борьбу за выживание в элитном дивизионе.