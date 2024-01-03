Повторит судьбу Эвертона с Миколенко? Одному клубу АПЛ грозит штраф
Нарушителем правил лиги стал «Ноттингем Форест»
Клуб «Ноттингем Форест» Английской Премьер-лиги находится под угрозой лишения турнирных очков.
Сообщается, что у него обнаружены нарушения правил финансового фэйр-плей. В самом клубе ситуацию и ее возможные последствия не комментируют. Нет пока никаких объяснений и со стороны АПЛ.
«Ноттингем Форест» в таблице АПЛ занимает 15-е место, имея 20 очков после 20 матчей.
Ранее, напомним, за нарушения правил финансового фэйр-плей клуб «Эвертон», цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко, был лишен 10 очков. «Ириски» сейчас в таблице сезона идут на 17-й позиции, располагая 16 пунктами вместо 26.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португальский нападающий «Аль-Насра» сыграл 1200 матчей в профессиональной карьере
Экс-футболист поделился соответствующей фотографией в инстаграме