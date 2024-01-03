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Англия
03 января 2024, 11:50 | Обновлено 03 января 2024, 12:03
1902
1

Повторит судьбу Эвертона с Миколенко? Одному клубу АПЛ грозит штраф

Нарушителем правил лиги стал «Ноттингем Форест»

03 января 2024, 11:50 | Обновлено 03 января 2024, 12:03
1902
1
Повторит судьбу Эвертона с Миколенко? Одному клубу АПЛ грозит штраф
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб «Ноттингем Форест» Английской Премьер-лиги находится под угрозой лишения турнирных очков.

Сообщается, что у него обнаружены нарушения правил финансового фэйр-плей. В самом клубе ситуацию и ее возможные последствия не комментируют. Нет пока никаких объяснений и со стороны АПЛ.

«Ноттингем Форест» в таблице АПЛ занимает 15-е место, имея 20 очков после 20 матчей.

Ранее, напомним, за нарушения правил финансового фэйр-плей клуб «Эвертон», цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко, был лишен 10 очков. «Ириски» сейчас в таблице сезона идут на 17-й позиции, располагая 16 пунктами вместо 26.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эвертон Виталий Миколенко Ноттингем Форест
Источник VBET News
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Tasha19
Головне, що в Ман Сіті все чисто)))
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