Повторит судьбу Эвертона с Миколенко? Одному клубу АПЛ грозит штраф

Клуб «Ноттингем Форест» Английской Премьер-лиги находится под угрозой лишения турнирных очков.

Сообщается, что у него обнаружены нарушения правил финансового фэйр-плей. В самом клубе ситуацию и ее возможные последствия не комментируют. Нет пока никаких объяснений и со стороны АПЛ.

«Ноттингем Форест» в таблице АПЛ занимает 15-е место, имея 20 очков после 20 матчей.

Ранее, напомним, за нарушения правил финансового фэйр-плей клуб «Эвертон», цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко, был лишен 10 очков. «Ириски» сейчас в таблице сезона идут на 17-й позиции, располагая 16 пунктами вместо 26.