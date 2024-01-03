Экс-кандидат в сборную Украины может сменить клуб в АПЛ
Есть претендент на Макса Килмана из «Вулвз»
Лондонский «Вест Хэм» заинтересован в трансфере 26-летнего игрока «Вулверхэмптона» Макса Килмана.
«Молотобойцы» следят за Килманом давно. Минувшим летом сообщалось, что лондонцы готовы купить игрока за 46 млн евро, но дело до трансфера так и не дошло, а вскоре стало известно, что Макс Килман подписал новый контракт с «волками».
Ранее в своей карьере Килман играл за «Мейденхед Юнайтед», «Марлоу» и «Уэллинг Юнайтед».
Напомним, у Килмана – украинские корни, так как его родители из Украины. Не так давно Макс претендовал на то, чтобы попасть в сборную Украины.
В нынешнем сезоне Макс Килман провел в АПЛ 20 матчей, забил один гол.
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