Экс-кандидат в сборную Украины может сменить клуб в АПЛ

Лондонский «Вест Хэм» заинтересован в трансфере 26-летнего игрока «Вулверхэмптона» Макса Килмана.

«Молотобойцы» следят за Килманом давно. Минувшим летом сообщалось, что лондонцы готовы купить игрока за 46 млн евро, но дело до трансфера так и не дошло, а вскоре стало известно, что Макс Килман подписал новый контракт с «волками».

Ранее в своей карьере Килман играл за «Мейденхед Юнайтед», «Марлоу» и «Уэллинг Юнайтед».

Напомним, у Килмана – украинские корни, так как его родители из Украины. Не так давно Макс претендовал на то, чтобы попасть в сборную Украины.

В нынешнем сезоне Макс Килман провел в АПЛ 20 матчей, забил один гол.