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  4. ВИДЕО. Теннисист на эмоциях разбил себе лоб ручкой ракетки
ATP
03 января 2024, 11:30 | Обновлено 03 января 2024, 13:36
983
0

ВИДЕО. Теннисист на эмоциях разбил себе лоб ручкой ракетки

Возможно вы удивитесь, но это не Андрей Рублев

03 января 2024, 11:30 | Обновлено 03 января 2024, 13:36
983
0
ВИДЕО. Теннисист на эмоциях разбил себе лоб ручкой ракетки
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриан Маннарино

Французский теннисист Адриан Маннарино выиграл матч United Cup против итальянца Лоренцо Сонего (6:4, 6:4), но отметился странным поступком.

По ходу встречи 22-й номер рейтинга ATP несколько раз ударил себя ручкой ракетки и разбил лоб до крови.

Отметим, что в итоге сборная Франции победила Италию. со счетом 3:0 и пробилась в плей-офф, где завтра на кортах Сиднея сыграет с командой Норвегии.

United Cup 2024. Расписание и результаты матчей

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Источник Sport.ua
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