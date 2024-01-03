ВИДЕО. Теннисист на эмоциях разбил себе лоб ручкой ракетки
Возможно вы удивитесь, но это не Андрей Рублев
Французский теннисист Адриан Маннарино выиграл матч United Cup против итальянца Лоренцо Сонего (6:4, 6:4), но отметился странным поступком.
По ходу встречи 22-й номер рейтинга ATP несколько раз ударил себя ручкой ракетки и разбил лоб до крови.
Отметим, что в итоге сборная Франции победила Италию. со счетом 3:0 и пробилась в плей-офф, где завтра на кортах Сиднея сыграет с командой Норвегии.
United Cup 2024. Расписание и результаты матчей
Ode to Youzhny, IYKYK 😠@AdrianMannarino #UnitedCup pic.twitter.com/ffBwDhzvvJ— Tennis TV (@TennisTV) January 3, 2024
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