ВИДЕО. Теннисист на эмоциях разбил себе лоб ручкой ракетки

Французский теннисист Адриан Маннарино выиграл матч United Cup против итальянца Лоренцо Сонего (6:4, 6:4), но отметился странным поступком.

По ходу встречи 22-й номер рейтинга ATP несколько раз ударил себя ручкой ракетки и разбил лоб до крови.

Отметим, что в итоге сборная Франции победила Италию. со счетом 3:0 и пробилась в плей-офф, где завтра на кортах Сиднея сыграет с командой Норвегии.

United Cup 2024. Расписание и результаты матчей