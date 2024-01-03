Галатасарай хочет досрочно вернуть Зиеша в Челси
Вингер может вернуться в Англию уже в январе
Турецкий «Галатасарай» хочет досрочно расторгнуть арендное соглашение с лондонским «Челси» по Хакиму Зиешу. Марокканский вингер может вернуться в Англию уже в январе.
В «Галатасарае» недовольным уровнем игры Зиеша и его перманентными проблемами с коленом. В добавок к этому, в январе клуб не сможет на него рассчитывать из-за поездки на Кубок Африки.
Напомним, «Галатасарай» арендовал Зиеша летом прошлого года. На счету 30-летнего марокканца 4 гола и 2 ассиста в 14 матчах за турецкий клуб во всех турнирах.
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