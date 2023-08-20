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Англия
20 августа 2023, 04:55 | Обновлено 20 августа 2023, 05:05
37
0

ОФИЦИАЛЬНО. Галатасарай арендовал Зиеша

Марокканский полузащитник проведет сезон в Турции

20 августа 2023, 04:55 | Обновлено 20 августа 2023, 05:05
37
0
ОФИЦИАЛЬНО. Галатасарай арендовал Зиеша
Сайт Галатасарая

Марокканский полузащитник «Челси» Хаким Зиеш продолжит карьеру в турецком «Галатасарае». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Галатасарай» будет иметь право на выкуп футболиста. Правда, если выкуп будет, то он будет бесплатным, как и сама аренда.

За сезон Зиеш заработает в турецком клубе более 3,5 миллиона евро.

Напомним, две предыдущие попытки Зиеша покинуть «Челси» были неудачными из-за проваленных медосмотров – сначала зимой не удалось перейти в ПСЖ, а в этом трансферном окне из-за проблем со здоровьем сорвался трансфер в Саудовскую Аравию.

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Источник ФК Галатасарай
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