Вирджил ВАН ДЕЙК: «Я не буду говорить об этом, еще слишком рано»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отказался обсуждать шансы мерсисайдцев на чемпионство в Английской Премьер-лиге по итогам текущего сезона.

«Я не буду говорить об этом. Никогда этого не делал, не буду и сейчас. Еще слишком рано для таких разговоров. Сейчас начало января, некоторые игроки уйдут, некоторые вернутся после травм. Так что давайте посмотрим, что это нам даст. Если в феврале или марте мы будем занимать такую же позицию, то нам, очевидно, придется сделать финальный рывок. Но сейчас мы сосредоточены на предстоящей игре и на том, чтобы совершенствоваться», – заявил ван Дейк.