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Англия
03 января 2024, 10:24 | Обновлено 03 января 2024, 10:34
610
0

Вирджил ВАН ДЕЙК: «Я не буду говорить об этом, еще слишком рано»

Нидерландец ушел от разговора о шансах «Ливерпуля» на победу в АПЛ

03 января 2024, 10:24 | Обновлено 03 января 2024, 10:34
610
0
Вирджил ВАН ДЕЙК: «Я не буду говорить об этом, еще слишком рано»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отказался обсуждать шансы мерсисайдцев на чемпионство в Английской Премьер-лиге по итогам текущего сезона.

«Я не буду говорить об этом. Никогда этого не делал, не буду и сейчас. Еще слишком рано для таких разговоров. Сейчас начало января, некоторые игроки уйдут, некоторые вернутся после травм. Так что давайте посмотрим, что это нам даст. Если в феврале или марте мы будем занимать такую же позицию, то нам, очевидно, придется сделать финальный рывок. Но сейчас мы сосредоточены на предстоящей игре и на том, чтобы совершенствоваться», – заявил ван Дейк.

«Ливерпуль» в таблице АПЛ занимает 1-е место, имея 45 очков после 20 туров.

1 января мерсисайдцы на своем поле обыграли «Ньюкасл» со счетом 4:2.

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник This Is Anfield
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