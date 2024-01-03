Вирджил ВАН ДЕЙК: «Я не буду говорить об этом, еще слишком рано»
Нидерландец ушел от разговора о шансах «Ливерпуля» на победу в АПЛ
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отказался обсуждать шансы мерсисайдцев на чемпионство в Английской Премьер-лиге по итогам текущего сезона.
«Я не буду говорить об этом. Никогда этого не делал, не буду и сейчас. Еще слишком рано для таких разговоров. Сейчас начало января, некоторые игроки уйдут, некоторые вернутся после травм. Так что давайте посмотрим, что это нам даст. Если в феврале или марте мы будем занимать такую же позицию, то нам, очевидно, придется сделать финальный рывок. Но сейчас мы сосредоточены на предстоящей игре и на том, чтобы совершенствоваться», – заявил ван Дейк.
«Ливерпуль» в таблице АПЛ занимает 1-е место, имея 45 очков после 20 туров.
1 января мерсисайдцы на своем поле обыграли «Ньюкасл» со счетом 4:2.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Это первый гол украинского форварда в Ла Лиге, ранее он забивал в Кубке
Рустам Худжамов опубликовал гневный пост в своем аккаунте в Threads