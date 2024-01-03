Жирона заинтересована в приобретении защитника, который покинул Ман Юнайтед
Серхио Регилон может стать одноклубником Довбика и Цыганкова
Каталонская «Жирона» планирует усиление своего состава в зимнее трансферное окно.
По информации Fichajes, главный тренер жиронцев Мичел заинтересован в усилении защиты и хочет арендовать испанского фулбека лондонского «Тоттенхэма» Серхио Регилона, который в начале января покинул «Манчестер Юнайтед», где играл в аренде.
В этом сезоне 27-летний Регилон провел девять матчей в Английской премьер-лиге и результативными действиями не отметился.
Ранее появилась информация, что «Жирона» заинтересована в приобретении ключевого защитника «Тоттенхэма» Педро Порро.
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