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  4. Жирона заинтересована в приобретении защитника, который покинул Ман Юнайтед
Испания
03 января 2024, 10:30 |
1235
0

Жирона заинтересована в приобретении защитника, который покинул Ман Юнайтед

Серхио Регилон может стать одноклубником Довбика и Цыганкова

03 января 2024, 10:30 |
1235
0
Жирона заинтересована в приобретении защитника, который покинул Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Регилон

Каталонская «Жирона» планирует усиление своего состава в зимнее трансферное окно.

По информации Fichajes, главный тренер жиронцев Мичел заинтересован в усилении защиты и хочет арендовать испанского фулбека лондонского «Тоттенхэма» Серхио Регилона, который в начале января покинул «Манчестер Юнайтед», где играл в аренде.

В этом сезоне 27-летний Регилон провел девять матчей в Английской премьер-лиге и результативными действиями не отметился.

Ранее появилась информация, что «Жирона» заинтересована в приобретении ключевого защитника «Тоттенхэма» Педро Порро.

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Серхио Регилон Тоттенхэм Жирона трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Манчестер Юнайтед
Источник Fichajes.net
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