Жирона заинтересована в приобретении защитника, который покинул Ман Юнайтед

Каталонская «Жирона» планирует усиление своего состава в зимнее трансферное окно.

По информации Fichajes, главный тренер жиронцев Мичел заинтересован в усилении защиты и хочет арендовать испанского фулбека лондонского «Тоттенхэма» Серхио Регилона, который в начале января покинул «Манчестер Юнайтед», где играл в аренде.

В этом сезоне 27-летний Регилон провел девять матчей в Английской премьер-лиге и результативными действиями не отметился.

Ранее появилась информация, что «Жирона» заинтересована в приобретении ключевого защитника «Тоттенхэма» Педро Порро.