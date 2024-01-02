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  4. Жирона интересуется ключевым игроком Тоттенхэма
Испания
02 января 2024, 14:49 |
1129
0

Жирона интересуется ключевым игроком Тоттенхэма

Педро Порро может вернуться на родину

02 января 2024, 14:49 |
1129
0
Жирона интересуется ключевым игроком Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Педро Порро

«Жирона» интересуется правым защитником лондонского «Тоттенхэма» Педро Порро, сообщает испанское издание Fichajes.

Руководство каталонского клуба готово попытаться подписать 24-летнего испанца уже в январе 2024 года, но «шпоры» вряд ли отпустят футболиста, за которого всего полгода назад заплатили 40 миллионов евро.

В этом сезоне Педро Порро провел 19 матчей за «Тоттенхэм», отметившись 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Испании (2 матча, 0 голов) в 45 миллионов евро.

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Источник Fichajes.net
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