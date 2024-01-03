Надаль рассказал о главных факторах своего возвращения на топ-уровень

Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался в том, что именно может стать для него главным ключом к успеху в нынешнем сезоне.

«Первое, как я уже говорил ранее, – это оставаться здоровым. Если я буду здоровым, я смогу тренироваться на том уровне, на котором мне это необходимо. Если я смогу играть, чувствуя себя готовым к матчу, то шансы выглядеть конкурентоспособным намного выше. Так что здоровье – главный фактор для меня. Я не забываю, как играть в теннис. Единственное – будет сложно показать себя в матче высокого уровня. Потому что нужно восстановить движение, а это требует времени», – рассказал Надаль.

Как известно, Рафаэль Надаль в первом круге турнира в Брисбене выиграл у австрийца Доминика Тима (7:5, 6:1) и далее по сетке встретится с Джэйсоном Каблером из Австралии.