Анчелотти выбрал Лунина? Челси ищет новый клуб для Кепы
Испанский голкипер может продолжить карьеру в другой команде Ла Лиги
Мадридский «Реал» начал изучать вопрос резервного голкипера на следующий сезон.
Руководство мадридского клуба пока не заинтересовано в продлении аренды голкипера Кепы Аррисабалаги, а одной из причин этого называется удачная игра Андрея Лунина в последних матчах.
По информации El gol digital, лондонский «Челси» занялся поисками нового клуба для испанского вратаря, приоритетом является оставить Кепу в испанском чемпионате.
Контракт Кепы с «пенсионерами» действует до 30 июня 2025 года.
Ранее стало известно, что Кепа не сыграет в следующем матче «Реала» из-за болезни, а место в воротах «сливочных» займет Андрей Лунин.
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