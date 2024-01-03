Анчелотти выбрал Лунина? Челси ищет новый клуб для Кепы

Мадридский «Реал» начал изучать вопрос резервного голкипера на следующий сезон.

Руководство мадридского клуба пока не заинтересовано в продлении аренды голкипера Кепы Аррисабалаги, а одной из причин этого называется удачная игра Андрея Лунина в последних матчах.

По информации El gol digital, лондонский «Челси» занялся поисками нового клуба для испанского вратаря, приоритетом является оставить Кепу в испанском чемпионате.

Контракт Кепы с «пенсионерами» действует до 30 июня 2025 года.

Ранее стало известно, что Кепа не сыграет в следующем матче «Реала» из-за болезни, а место в воротах «сливочных» займет Андрей Лунин.