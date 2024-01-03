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  4. Анчелотти выбрал Лунина? Челси ищет новый клуб для Кепы
Испания
03 января 2024, 10:04 |
653
1

Анчелотти выбрал Лунина? Челси ищет новый клуб для Кепы

Испанский голкипер может продолжить карьеру в другой команде Ла Лиги

03 января 2024, 10:04 |
653
1
Анчелотти выбрал Лунина? Челси ищет новый клуб для Кепы
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Мадридский «Реал» начал изучать вопрос резервного голкипера на следующий сезон.

Руководство мадридского клуба пока не заинтересовано в продлении аренды голкипера Кепы Аррисабалаги, а одной из причин этого называется удачная игра Андрея Лунина в последних матчах.

По информации El gol digital, лондонский «Челси» занялся поисками нового клуба для испанского вратаря, приоритетом является оставить Кепу в испанском чемпионате.

Контракт Кепы с «пенсионерами» действует до 30 июня 2025 года.

Ранее стало известно, что Кепа не сыграет в следующем матче «Реала» из-за болезни, а место в воротах «сливочных» займет Андрей Лунин.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Челси Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник El Gol Digital
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potemkin78
ещё не известно каким вернётся Куртуа, в последнем сезоне он не впечатлял, хоть и стоял
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