Самое ожидаемое дерби. Ван Сию закрыла Ван Синьюй и может сыграть с Цуренко
Китаянки разыграли путевку в четвертьфинал турнира WTA 250 в Окленде
В ночь на 3 января состоялся матч 1/8 финала хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) между теннисистками из Китая с очень похожими именами и фамилиями.
22-летняя Ван Сию (WTA 71) в трех сетах обыграла 22-летнюю Ван Синьюй (WTA 35) за 2 часа и 34 минуты.
WTA 250 Окленд. Хард. 1/8 финала
Ван Синьюй (Китай) [6] – Ван Сию (Китай) – 3:6, 6:3, 6:7 (2:7)
Это была вторая встреча теннисисток. Ван Сию во второй раз обыграла свою теску.
В четвертьфинале соревнований китаянка может сыграть против украинки Леси Цуренко, если Леся обыграет во 2-м раунде Диан Парри.
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