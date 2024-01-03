Самое ожидаемое дерби. Ван Сию закрыла Ван Синьюй и может сыграть с Цуренко

В ночь на 3 января состоялся матч 1/8 финала хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) между теннисистками из Китая с очень похожими именами и фамилиями.

22-летняя Ван Сию (WTA 71) в трех сетах обыграла 22-летнюю Ван Синьюй (WTA 35) за 2 часа и 34 минуты.

WTA 250 Окленд. Хард. 1/8 финала

Ван Синьюй (Китай) [6] – Ван Сию (Китай) – 3:6, 6:3, 6:7 (2:7)

Это была вторая встреча теннисисток. Ван Сию во второй раз обыграла свою теску.

В четвертьфинале соревнований китаянка может сыграть против украинки Леси Цуренко, если Леся обыграет во 2-м раунде Диан Парри.