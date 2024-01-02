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  4. Леся Цуренко – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 января 2024, 17:58 |
179
0

Леся Цуренко – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Окленде

02 января 2024, 17:58 |
179
0
Леся Цуренко – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

3 января украинская теннисистка Леся Цуренко (№32 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

Во втором раунде основы третья сеяная украинка сразится с Диан Парри из Франции (№76 WTA). Встреча состоится 4-м запуском после матча Боузкова – Анисимова. Ориентировочное время начала поединка – 07:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Ван Сию (№71 WTA) или Ван Синюй (№35 WTA).

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Леся Цуренко WTA Окленд смотреть онлайн Диан Парри
Источник Sport.ua
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