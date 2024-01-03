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  4. Гари НЕВИЛЛ: «Арсенал еще способен выиграть чемпионат»
Англия
03 января 2024, 08:17 |
241
1

Гари НЕВИЛЛ: «Арсенал еще способен выиграть чемпионат»

Легенда «Манчестер Юнайтед» не сбрасывает «Канониров» со счетов

03 января 2024, 08:17 |
241
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Гари НЕВИЛЛ: «Арсенал еще способен выиграть чемпионат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Арсенал», несмотря на серию неудач, еще претендует на чемпионство в АПЛ:

«Я не буду менять свой прогноз, нельзя срываться в середине сезона. Они не выпали из гонки.

У них будет разочарование в самих себе, и болельщики Арсенала будут чувствовать разочарование на фоне последних двух-трех недель, потому что они, как по мне, пропустили возможность оказаться в прекрасной позиции.

Речь не о положении, при котором можно было бы точно сказать, что они станут чемпионами, но об отрыве в размере четырех-пяти-шести очков, который они должны были приобрести за последние несколько недель.

У них был тяжелый период, но они могут вернуться и они все еще способны выиграть чемпионат. Проблема таится в зоне атаки, сейчас у них возникли трудности с доставкой мяча в ворота».

Ранее Невилл резко раскритиковал Александра Зинченко.

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Гари Невилл Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
Источник Metro
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potemkin78
да ладно, атака оказывается виновата а не защита. вы там уже определитесь
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