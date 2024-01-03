Гари НЕВИЛЛ: «Арсенал еще способен выиграть чемпионат»
Легенда «Манчестер Юнайтед» не сбрасывает «Канониров» со счетов
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Арсенал», несмотря на серию неудач, еще претендует на чемпионство в АПЛ:
«Я не буду менять свой прогноз, нельзя срываться в середине сезона. Они не выпали из гонки.
У них будет разочарование в самих себе, и болельщики Арсенала будут чувствовать разочарование на фоне последних двух-трех недель, потому что они, как по мне, пропустили возможность оказаться в прекрасной позиции.
Речь не о положении, при котором можно было бы точно сказать, что они станут чемпионами, но об отрыве в размере четырех-пяти-шести очков, который они должны были приобрести за последние несколько недель.
У них был тяжелый период, но они могут вернуться и они все еще способны выиграть чемпионат. Проблема таится в зоне атаки, сейчас у них возникли трудности с доставкой мяча в ворота».
Ранее Невилл резко раскритиковал Александра Зинченко.
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