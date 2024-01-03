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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ – о трансфере Килиана Мбаппе: «Я не буду на это отвечать»
Испания
03 января 2024, 05:25 | Обновлено 03 января 2024, 05:26
76
0

Карло АНЧЕЛОТТИ – о трансфере Килиана Мбаппе: «Я не буду на это отвечать»

Сага с переходом звездного французского форварда в королевский клуб продолжается

03 января 2024, 05:25 | Обновлено 03 января 2024, 05:26
76
0
Карло АНЧЕЛОТТИ – о трансфере Килиана Мбаппе: «Я не буду на это отвечать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

2 января главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти провел предматчевую пресс-конференцию перед поединком 19-го тура Ла Лиги против «Мальорки».

Один из журналистов задал Карло вопрос о том, будет ли звездный французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе переходить в королевский клуб.

«Килиан Мбаппе? Я не буду на это отвечать», – заявил Карло.

Также в последнее время ходят слухи, что «Реал» планирует подписать центрального защитника.

«Мы не думаем о подписании центрального защитника. У нас есть Начо и Рюдигер. Тчуамени и Карвахаль также могут играть в качестве центральных защитников. Повторюсь, в январе не будет ни одного нового игрока», – пролил свет Анчелотти.

На этой пресс-конференции Анчелотти заявил, что в воротах «Реала» против «Мальорки» будет стоять украинский голкипер Андрей Лунин, а не Кепа Аррисабалага.

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Источник Twitter
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