Карло АНЧЕЛОТТИ – о трансфере Килиана Мбаппе: «Я не буду на это отвечать»
Сага с переходом звездного французского форварда в королевский клуб продолжается
2 января главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти провел предматчевую пресс-конференцию перед поединком 19-го тура Ла Лиги против «Мальорки».
Один из журналистов задал Карло вопрос о том, будет ли звездный французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе переходить в королевский клуб.
«Килиан Мбаппе? Я не буду на это отвечать», – заявил Карло.
Также в последнее время ходят слухи, что «Реал» планирует подписать центрального защитника.
«Мы не думаем о подписании центрального защитника. У нас есть Начо и Рюдигер. Тчуамени и Карвахаль также могут играть в качестве центральных защитников. Повторюсь, в январе не будет ни одного нового игрока», – пролил свет Анчелотти.
На этой пресс-конференции Анчелотти заявил, что в воротах «Реала» против «Мальорки» будет стоять украинский голкипер Андрей Лунин, а не Кепа Аррисабалага.
🎙| Ancelotti: "Kylian Mbappé? I won't answer."— Madrid Xtra (@MadridXtra) January 2, 2024
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