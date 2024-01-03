Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер вратарей сборной Украины жестко раскритиковал 95 Квартал
Сборная УКРАИНЫ
03 января 2024, 04:54 |
1091
0

Тренер вратарей сборной Украины жестко раскритиковал 95 Квартал

Рустам Худжамов опубликовал гневный пост в своем аккаунте в Threads

03 января 2024, 04:54 |
1091
0
Тренер вратарей сборной Украины жестко раскритиковал 95 Квартал
Twitter. Рустам Худжамов

41-летний тренер вратарей сборной Украины по футболу Рустам Худжамов опубликовал гневный пост в своем Threads, в котором жестко раскритиковал студию «95 Кварта»:

«Меня одного вкурвливает «95 Квартал»?! Тупые, неуместные шутки, еще начиная с эбонитовых палочек во время Революции Достоинства. Об игре причандалами на рояле я умолчу (как и сравнение Украины с проституткой), потому что это тема отдельного, более масштабного обсуждения…

Но вот эта куча дебилов на сцене, считающих смешным название города Скадовска, который сейчас под оккупацией и где страдают наши сограждане, они Вам как?! И кто эти люди в зале, смеющиеся как не в себе?

С**а, у меня нет слов», – написал Худжамов.

Ранее голкипер португальской «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал, что Худжамов помог ему с адаптацией.

По теме:
Гай объяснил, почему не надел футболку с надписью «Слава украинской армии»
ШОВКОВСКИЙ: «Страна-террорист разрушает наши дома и убивает людей»
САЛАДУХА: «Это большое горе, которое обязательно требует возмездия»
Рустам Худжамов Квартал 95 российско-украинская война
Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
Теннис | 02 января 2024, 08:05 12
Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде

Элина выиграла у Каролин Возняцки в 1/16 финала соревнований в Новой Зеландии

ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
Футбол | 02 января 2024, 22:37 12
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте

Это первый гол украинского форварда в Ла Лиге, ранее он забивал в Кубке

С каким коэффициентом можно поставить на гол Довбика в ворота Атлетико?
Футбол | 03.01.2024, 03:59
С каким коэффициентом можно поставить на гол Довбика в ворота Атлетико?
С каким коэффициентом можно поставить на гол Довбика в ворота Атлетико?
11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами
Футбол | 02.01.2024, 14:11
11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами
11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами
За 11 секунд до конца. Чехия выбила Канаду в четвертьфинале МЧМ по хоккею
Хоккей | 02.01.2024, 18:05
За 11 секунд до конца. Чехия выбила Канаду в четвертьфинале МЧМ по хоккею
За 11 секунд до конца. Чехия выбила Канаду в четвертьфинале МЧМ по хоккею
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
02.01.2024, 09:49
Хоккей
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
01.01.2024, 11:25 79
Футбол
В Испании назвали стартового вратаря Реал на следующий матч Ла Лиги
В Испании назвали стартового вратаря Реал на следующий матч Ла Лиги
01.01.2024, 14:37 5
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
01.01.2024, 00:10 5
Хоккей
Обалденный трансфер Ярославского. Пейшото окончательно покинул Металлист
Обалденный трансфер Ярославского. Пейшото окончательно покинул Металлист
01.01.2024, 11:07 10
Футбол
ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год
ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год
02.01.2024, 09:47 3
Футбол
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
02.01.2024, 00:23 7
Футбол
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
01.01.2024, 20:59 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем