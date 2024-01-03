Тренер вратарей сборной Украины жестко раскритиковал 95 Квартал

41-летний тренер вратарей сборной Украины по футболу Рустам Худжамов опубликовал гневный пост в своем Threads, в котором жестко раскритиковал студию «95 Кварта»:

«Меня одного вкурвливает «95 Квартал»?! Тупые, неуместные шутки, еще начиная с эбонитовых палочек во время Революции Достоинства. Об игре причандалами на рояле я умолчу (как и сравнение Украины с проституткой), потому что это тема отдельного, более масштабного обсуждения…

Но вот эта куча дебилов на сцене, считающих смешным название города Скадовска, который сейчас под оккупацией и где страдают наши сограждане, они Вам как?! И кто эти люди в зале, смеющиеся как не в себе?

С**а, у меня нет слов», – написал Худжамов.

Ранее голкипер португальской «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал, что Худжамов помог ему с адаптацией.