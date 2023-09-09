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  4. Анатолий ТРУБИН: «Вижу прогресс в своей игре»
Португалия
09 сентября 2023, 17:32 |
384
6

Анатолий ТРУБИН: «Вижу прогресс в своей игре»

Новый вратарь «Бенфики» рассказал об адаптации в Португалии

09 сентября 2023, 17:32 |
384
6
Анатолий ТРУБИН: «Вижу прогресс в своей игре»
ФК Бенфика. Анатолий Трубин

Новичок португальской «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал о проблемах, адаптации и помощниках в Португалии:

«Честно говоря, первая неделя была очень тяжелая, потому что все новое для меня: было много стресса, все необычное, новая команда, другой язык, другой тренер, другая тактика. Все иначе, не так, как было, поэтому потребовалось время на адаптацию, но сейчас я вижу прогресс в своей игре, психологическом состоянии, даже в каких-то бытовых делах.

Лиссабон очень крутой город. Мне понравился он, потому что поблизости есть океан, солнечный город, все такое очень яркое. Конечно, я там не видел все, но то, что видел меня очень впечатлило.

У меня появляются какие-то связи – с украинцами, которые также живут в Лиссабоне. Так сказать, адаптируюсь шаг за шагом. Первый, кто говорил мне о помощи – это наш тренер вратарей Рустам Худжамов, потому что он также там живет и помогает мне с некоторыми вопросами. Андрей Пятов сказал мне, что у него тут есть знакомый, который раньше жил в Харькове».

Напомним, летом Анатолий Трубин стал игроком «Бенфики», которая заплатила за него «Шахтеру» 10 миллионов евро.

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Анатолий Трубин Рустам Худжамов Андрей Пятов Бенфика
Источник ВЗбирна
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Комментарии 6
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vh
Походу спалив Худжамова
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+2
Роман Романченков
От Толя...Теперича Худжамову потрібно відмазки ліпити...Мабуть так як катлєта, налагоджує зв'язки з португальськими колегами ради перемоги над агресором...
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0
romanchik.8409
Худжамов теж на своєму фронті більш корисний..Ось так.. Справжні патріоти..
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0
Pop Pop
Мабуть ти один його і бачиш
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0
Показать Скрыть 1 ответ
grifon.
прогрес сидіти на банці
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0
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