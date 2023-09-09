Анатолий ТРУБИН: «Вижу прогресс в своей игре»

Новичок португальской «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал о проблемах, адаптации и помощниках в Португалии:

«Честно говоря, первая неделя была очень тяжелая, потому что все новое для меня: было много стресса, все необычное, новая команда, другой язык, другой тренер, другая тактика. Все иначе, не так, как было, поэтому потребовалось время на адаптацию, но сейчас я вижу прогресс в своей игре, психологическом состоянии, даже в каких-то бытовых делах.

Лиссабон очень крутой город. Мне понравился он, потому что поблизости есть океан, солнечный город, все такое очень яркое. Конечно, я там не видел все, но то, что видел меня очень впечатлило.

У меня появляются какие-то связи – с украинцами, которые также живут в Лиссабоне. Так сказать, адаптируюсь шаг за шагом. Первый, кто говорил мне о помощи – это наш тренер вратарей Рустам Худжамов, потому что он также там живет и помогает мне с некоторыми вопросами. Андрей Пятов сказал мне, что у него тут есть знакомый, который раньше жил в Харькове».

Напомним, летом Анатолий Трубин стал игроком «Бенфики», которая заплатила за него «Шахтеру» 10 миллионов евро.