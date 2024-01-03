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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Жирона – Атлетико Мадрид
Испания
03 января 2024, 02:32 |
115
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Жирона – Атлетико Мадрид

Поединок состоится 3 января в 22:30 по Киеву

03 января 2024, 02:32 |
115
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Жирона – Атлетико Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В среду, 3 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и мадридский «Атлетико».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на стадионе «Эстади Монтиливи», который находится в Жироне.

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

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Источник Sport.ua
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