В среду, 3 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и мадридский «Атлетико».

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Игра пройдет на стадионе «Эстади Монтиливи», который находится в Жироне.

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.