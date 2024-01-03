Испания03 января 2024, 02:32 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Жирона – Атлетико Мадрид
Поединок состоится 3 января в 22:30 по Киеву
03 января 2024, 02:32 |
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В среду, 3 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и мадридский «Атлетико».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет на стадионе «Эстади Монтиливи», который находится в Жироне.
Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.
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