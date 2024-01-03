Роман ЯРЕМЧУК: «Футбол – это чертов наркотик»
Украинский форвард забил 1-й гол в футболке «Валенсии» в Ла Лиге
2 января состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «летучих мышей».
Украинский форвард хозяев Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл 70 минут. Украинец открыл счет в поединке. Для него этот мяч стал первым в чемпионате Испании и вторым в футболке «Валенсии».
После завершении встречи Роман опубликовал пост в своем Instagram и коротко подписал публикацию:
«Футбол – это чертов наркотик», – написал Роман.
ФОТО. Публикация Роман Яремчука в Instagram после первого гола за Валенсию в Ла Лиге
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