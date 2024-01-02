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Украина
02 января 2024, 23:12 | Обновлено 02 января 2024, 23:29
224
0

ШОВКОВСКИЙ: «Страна-террорист разрушает наши дома и убивает людей»

Наставник «Динамо» 2 января отпраздновал 49-й день рождения

02 января 2024, 23:12 | Обновлено 02 января 2024, 23:29
224
0
ШОВКОВСКИЙ: «Страна-террорист разрушает наши дома и убивает людей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Наставник «Динамо» Александр Шовковский поблагодарил за поздравления с днем рождения и отреагировал на ракетный обстрел Украины со стороны рф.

«Дорогие друзья, хочу поблагодарить за ваши теплые слова и лучшие пожелания по случаю моего Дня рождения.

Мы проходим сквозь жизнь, которая постоянно полна вызовов. Либо мы преодолеваем их, либо миримся с ними и останавливаемся. Если мы ставим перед собой цели и стремимся к их достижению, мы двигаемся вперед, несмотря на любые препятствия.

Но отслеживать мы должны не то, куда мы добрались, а то, что мы для этого сделали. В это время мы можем ставить перед собой новые вызовы и решать задачи, как их добыть.

Сегодня страна-террорист вновь нанесла ракетный удар по нашим городам. Разрушая наши дома. Ломая дома. Убивая людей.

Но им уже никогда нас не понять. Нашей цели. Нашего стремления. Наших целей. Да, к сожалению, цена будет очень высокой. Но мы выстоим. Обязательно. Ибо у нас есть цель.

Благодарю всех за поздравления. Спасибо, что вы рядом. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо нашим защитникам и защитницам. Спасибо ВСУ. Вместе к победе. Слава Украине!»

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Динамо Киев Александр Шовковский день рождения российско-украинская война бомбардировки
Источник Instagram
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