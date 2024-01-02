Парировал пенальти от Рауля: УЕФА поздравил Шовковского с днем рождения

Европейский футбольный союз (УЕФА) поздравил нынешнего главного тренера «Динамо» Александра Шовковского с 49-м днем рождения.

Пресс-служба организации опубликовала на своей странице в Twitter видео 24-летней давности, в котором Александр парирует пенальти в матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала» от одного из лучших форвардов в истории мирового футбола испанца Рауля Гонсалеса.