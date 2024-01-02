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  4. Парировал пенальти от Рауля: УЕФА поздравил Шовковского с днем рождения
Лига чемпионов
02 января 2024, 15:13 |
545
0

Парировал пенальти от Рауля: УЕФА поздравил Шовковского с днем рождения

Пресс-служба организации опубликовала видео 24-летней давности

02 января 2024, 15:13 |
545
0
Парировал пенальти от Рауля: УЕФА поздравил Шовковского с днем рождения
ФК Динамо. Александр Шовковский

Европейский футбольный союз (УЕФА) поздравил нынешнего главного тренера «Динамо» Александра Шовковского с 49-м днем рождения.

Пресс-служба организации опубликовала на своей странице в Twitter видео 24-летней давности, в котором Александр парирует пенальти в матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала» от одного из лучших форвардов в истории мирового футбола испанца Рауля Гонсалеса.

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Александр Шовковский день рождения УЕФА Реал Мадрид Лига чемпионов пенальти
Источник УЕФА
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