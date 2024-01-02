Лига чемпионов02 января 2024, 15:13 |
545
0
Парировал пенальти от Рауля: УЕФА поздравил Шовковского с днем рождения
Пресс-служба организации опубликовала видео 24-летней давности
02 января 2024, 15:13 |
545
0
Европейский футбольный союз (УЕФА) поздравил нынешнего главного тренера «Динамо» Александра Шовковского с 49-м днем рождения.
Пресс-служба организации опубликовала на своей странице в Twitter видео 24-летней давности, в котором Александр парирует пенальти в матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала» от одного из лучших форвардов в истории мирового футбола испанца Рауля Гонсалеса.
🇺🇦 Александру Шовковскому - 49! 📷— УЕФА (@UEFAcom_ru) January 2, 2024
⏪ 2000
🆚 Рауль#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/KTMU10MZQQ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 января 2024, 11:56 0
Форвард «Сандерленда» и юношеской сборной Украины дал интервью Sport.ua
Футбол | 01 января 2024, 13:43 27
Украинского форварда ждут в Лондоне
Футбол | 02.01.2024, 00:23
Футбол | 01.01.2024, 18:27
Футбол | 02.01.2024, 06:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.01.2024, 20:59 9
01.01.2024, 14:37 4
31.12.2023, 20:27
31.12.2023, 17:56 94
01.01.2024, 11:25 79
01.01.2024, 01:27 3