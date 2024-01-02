Во вторник, 2 января, проходит матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Валенсия» и «Вильярреал». По состоянию на 28 минуту счет в матче 2:0.

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На 4-й минуте счет в игре открыл украинский нападающий «летучих мышей» Роман Яремчук. Украинец удачно воспользовался передачей с угла штрафной и отправил круглого в сетку. Яремчук после взятия ворот отпраздновал с партнерами.

Для украинца этот гол стал первым в чемпионате Испании по футболу.

ФОТО. Лицо и эмоции Яремчука после первого гола в Ла Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine