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Испания
02 января 2024, 23:04 |
1978
1

ФОТО. Лицо и эмоции Яремчука после первого гола в Ла Лиге

Украинец открыл счет забитым мячам в Примере

02 января 2024, 23:04 |
1978
1
ФОТО. Лицо и эмоции Яремчука после первого гола в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Во вторник, 2 января, проходит матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Валенсия» и «Вильярреал». По состоянию на 28 минуту счет в матче 2:0.

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На 4-й минуте счет в игре открыл украинский нападающий «летучих мышей» Роман Яремчук. Украинец удачно воспользовался передачей с угла штрафной и отправил круглого в сетку. Яремчук после взятия ворот отпраздновал с партнерами.

Для украинца этот гол стал первым в чемпионате Испании по футболу.

ФОТО. Лицо и эмоции Яремчука после первого гола в Ла Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вильярреал чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Роман Яремчук Валенсия - Вильярреал фото эмоции
Источник Sport.ua
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