Удаление Гринвуда. Хетафе уступил Райо, Реал Сосьедад спас игру с Алавесом

Вечером 2 января стартовал 19-й тур испанской Ла Лиги.

«Хетафе», оставшись вдевятером, на своем поле уступил «Райо Вальекано» (0:2). Победу гостям принес дубль Серхио Камельо (45+1 и 47 мин).

Хозяева завершали игру вдевятером. Хуанми Латаса на 40-й минуте получил вторую желтую карточку, а на 50-й минуте был удален Мейсон Гринвуд.

В другом матче игрового дня «Реал Сосьедад» на 90+7 мин спасся в игре с «Алавесом» (1:1). При этом хозяева поля с 36-й минуты играли в меньшинстве.

Ла Лига. 19-й тур, 2 января

Хетафе – Райо Вальекано – 0:2

Голы: Серхио Камельо, 45+1, 47.

Удаления: Хуанми Латаса, 40, Мейсон Гринвуд, 50 (Хетафе)

Реал Сосьедад – Алавес – 1:1

Голы: Субименди, 90+6 – Риоха, 76 (пен)

Удаление: Ремиро, 36 (Реал Сосьедад)