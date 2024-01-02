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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
02.01.2024 20:15 – FT 1 : 1
Алавес
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Испания
02 января 2024, 22:17 | Обновлено 02 января 2024, 23:40
186
0

Удаление Гринвуда. Хетафе уступил Райо, Реал Сосьедад спас игру с Алавесом

Хуанми Латаса и Мейсон Гринвуд отправились отдыхать досрочно

02 января 2024, 22:17 | Обновлено 02 января 2024, 23:40
186
0
Удаление Гринвуда. Хетафе уступил Райо, Реал Сосьедад спас игру с Алавесом
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 января стартовал 19-й тур испанской Ла Лиги.

«Хетафе», оставшись вдевятером, на своем поле уступил «Райо Вальекано» (0:2). Победу гостям принес дубль Серхио Камельо (45+1 и 47 мин).

Хозяева завершали игру вдевятером. Хуанми Латаса на 40-й минуте получил вторую желтую карточку, а на 50-й минуте был удален Мейсон Гринвуд.

В другом матче игрового дня «Реал Сосьедад» на 90+7 мин спасся в игре с «Алавесом» (1:1). При этом хозяева поля с 36-й минуты играли в меньшинстве.

Ла Лига. 19-й тур, 2 января

Хетафе – Райо Вальекано – 0:2

Голы: Серхио Камельо, 45+1, 47.

Удаления: Хуанми Латаса, 40, Мейсон Гринвуд, 50 (Хетафе)

Реал Сосьедад – Алавес – 1:1

Голы: Субименди, 90+6 – Риоха, 76 (пен)

Удаление: Ремиро, 36 (Реал Сосьедад)

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Субименди (Реал Сосьедад).
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Риоха (Алавес).
36’
Алекс Ремиро (Реал Сосьедад) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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