Мать Мбаппе обвинила Пересса в давлении на Килиана

Файза Ламари, которая является матерью и футбольным агентом звездного игрока «ПСЖ» Килиана Мбаппе, обвинила президента мадридского «Реала» в давлении на француза.

Мать Мбаппе считает, что Флорентино Перес специально распространил информацию в СМИ о предложении «сливочных» по подписанию контракта с ее сыном, чтобы оказывать на него давление.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» уже сделал Мбаппе предложение о подписании контракта и установил середину января крайним сроком в принятии игроком решения.