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  4. Мать Мбаппе обвинила Пересса в давлении на Килиана
Франция
02 января 2024, 22:10 |
232
0

Мать Мбаппе обвинила Пересса в давлении на Килиана

Она считает, что президент «Реала» специально распространил информацию о контракте в СМИ

02 января 2024, 22:10 |
232
0
Мать Мбаппе обвинила Пересса в давлении на Килиана
Metro.co. Флорентино Перес и Килиан Мбаппе

Файза Ламари, которая является матерью и футбольным агентом звездного игрока «ПСЖ» Килиана Мбаппе, обвинила президента мадридского «Реала» в давлении на француза.

Мать Мбаппе считает, что Флорентино Перес специально распространил информацию в СМИ о предложении «сливочных» по подписанию контракта с ее сыном, чтобы оказывать на него давление.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» уже сделал Мбаппе предложение о подписании контракта и установил середину января крайним сроком в принятии игроком решения.

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Килиан Мбаппе Флорентино Перес ПСЖ Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 трансферы
Источник Eurosport
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