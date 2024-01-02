Украина. Премьер лига02 января 2024, 21:19 | Обновлено 02 января 2024, 21:26
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ОФИЦИАЛЬНО. Золотов и Корзун стали игроками казахстанского клуба
Экс-игрок «Колоса» и бывший футболист «Динамо» будут играть за «Елимай»
02 января 2024, 21:19 | Обновлено 02 января 2024, 21:26
408
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Футболисты из беларуси Николай Золотов и Никита Корзун официально стали игроками казахстанского клуба «Елимай».
29-летний защитник Николай Золотов только что покинул «Колос» после двух лет, проведенных в клубе (47 матчей в УПЛ, без голов).
28-летний хавбек Никита Корзун с 2016 по 2020 год играл за киевское «Динамо» (20 матчей в УПЛ, без забитых мячей).
Команда «Елимай» из города Семей в 2023 году выиграла второй дивизион чемпионата Казахстана и получила право в 2024 году играть в топ-дивизионе.
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Це не Тараз південний або Ордабаси.
там дві дороги , зимою можно і не виїхати, ну і взагалі колиншє "ядерне" місто.
Сіро і не цікаво. Хоча за 3 години до Оскемена,а там з іншого берегу Іртиша природа чудова.