ОФИЦИАЛЬНО. Золотов и Корзун стали игроками казахстанского клуба

Футболисты из беларуси Николай Золотов и Никита Корзун официально стали игроками казахстанского клуба «Елимай».

29-летний защитник Николай Золотов только что покинул «Колос» после двух лет, проведенных в клубе (47 матчей в УПЛ, без голов).

28-летний хавбек Никита Корзун с 2016 по 2020 год играл за киевское «Динамо» (20 матчей в УПЛ, без забитых мячей).

Команда «Елимай» из города Семей в 2023 году выиграла второй дивизион чемпионата Казахстана и получила право в 2024 году играть в топ-дивизионе.