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Украина. Премьер лига
02 января 2024, 21:19 | Обновлено 02 января 2024, 21:26
408
1

ОФИЦИАЛЬНО. Золотов и Корзун стали игроками казахстанского клуба

Экс-игрок «Колоса» и бывший футболист «Динамо» будут играть за «Елимай»

02 января 2024, 21:19 | Обновлено 02 января 2024, 21:26
408
1
ОФИЦИАЛЬНО. Золотов и Корзун стали игроками казахстанского клуба
ФК Елимай. Никита Корзун

Футболисты из беларуси Николай Золотов и Никита Корзун официально стали игроками казахстанского клуба «Елимай».

29-летний защитник Николай Золотов только что покинул «Колос» после двух лет, проведенных в клубе (47 матчей в УПЛ, без голов).

28-летний хавбек Никита Корзун с 2016 по 2020 год играл за киевское «Динамо» (20 матчей в УПЛ, без забитых мячей).

Команда «Елимай» из города Семей в 2023 году выиграла второй дивизион чемпионата Казахстана и получила право в 2024 году играть в топ-дивизионе.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
Це дуже далеко і місто не найкраще.
Це не Тараз південний або Ордабаси.
там дві дороги , зимою можно і не виїхати, ну і взагалі колиншє "ядерне" місто.
Сіро і не цікаво. Хоча за 3 години  до Оскемена,а там з іншого берегу Іртиша природа чудова.
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