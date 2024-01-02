ФОТО. «Абсолютное зло». В Шахтере отреагировали на ракетную атаку россиян
Пресс-служба горняков поделилась шокирующими кадрами атаки
Донецкий «Шахтер» в своих социальных сетях отреагировал на очередной ракетный обстрел россиян по территории Украины.
«Российские оккупанты и террористы совершили очередную ракетную атаку на Украину. Есть погибшие и десятки пострадавших. Абсолютное зло продолжает уничтожать нашу страну и атаковать гражданское население», – говорится в комментарии «горняков» к фотографиям с разрушениями после атаки врага.
Главной целью атаки стал Киев, а силы ПВО сбили все 10 Кинжалов и более 60 крылатых ракет, которые были направлены на столицу.
ФОТО. «Абсолютное зло». В Шахтере отреагировали на ракетную атаку россиян
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