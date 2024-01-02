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Украина. Премьер лига
02 января 2024, 21:05 | Обновлено 02 января 2024, 21:11
902
2

ФОТО. «Абсолютное зло». В Шахтере отреагировали на ракетную атаку россиян

Пресс-служба горняков поделилась шокирующими кадрами атаки

02 января 2024, 21:05 | Обновлено 02 января 2024, 21:11
902
2
ФОТО. «Абсолютное зло». В Шахтере отреагировали на ракетную атаку россиян
ФК Шахтер.

Донецкий «Шахтер» в своих социальных сетях отреагировал на очередной ракетный обстрел россиян по территории Украины.

«Российские оккупанты и террористы совершили очередную ракетную атаку на Украину. Есть погибшие и десятки пострадавших. Абсолютное зло продолжает уничтожать нашу страну и атаковать гражданское население», – говорится в комментарии «горняков» к фотографиям с разрушениями после атаки врага.

Главной целью атаки стал Киев, а силы ПВО сбили все 10 Кинжалов и более 60 крылатых ракет, которые были направлены на столицу.

ФОТО. «Абсолютное зло». В Шахтере отреагировали на ракетную атаку россиян

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Remark
Треба було комусь менше торгуватися та брататися, і корешувати з сепарами. Мо вже і в 14 потушили то полум'я.
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+8
Crimea
Ахмєтов ще той колаборант і цього упиря неможливо дістати, Пуйло міцно "кришує" негідника
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+6
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