Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сотни спасенных жизней. Динамо поблагодарило силы ПВО
Украина. Премьер лига
02 января 2024, 12:30 |
399
0

ФОТО. Сотни спасенных жизней. Динамо поблагодарило силы ПВО

Страна пережила очередную ракетную атаку

02 января 2024, 12:30 |
399
0
ФОТО. Сотни спасенных жизней. Динамо поблагодарило силы ПВО
facebook.com/GeneralStaff.ua

«Динамо» в своих соцсетях поблагодарило силы ПВО ВСУ за очередную блестящую работу в отражении российской ракетной атаки, которая случилась 2 января.

Главной целью атаки стал Киев, а силы ПВО сбили все 10 Кинжалов и более 60 крылатых ракет, которые были направлены на столицу. Известно о минимум 1 погибшем, еще более 40 человек получили ранения.

«Дякуємо силам ППО за сотні врятованих життів. Росія – це країна-терористка! Russia is a terrorist state», – отметили в киевском клубе.

По теме:
ВСУ уничтожили все Кинжалы и 72 российские ракеты, а также все Шахеды
«Вечно первый». Суркис поздравил Шовковского с днем рождения
Алексей ГАЙ: «Говорят, что я – сепаратист. Это не так, я люблю Украину»
российско-украинская война Динамо Киев
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милан – Кальяри. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Футбол | 02 января 2024, 12:06 0
Милан – Кальяри. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Милан – Кальяри. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии

Поединок состоится 2 января в 22:00 по Киеву

Конкурент Зинченко не покинет Арсенал в январе. Ему повысят зарплату
Футбол | 02 января 2024, 06:45 2
Конкурент Зинченко не покинет Арсенал в январе. Ему повысят зарплату
Конкурент Зинченко не покинет Арсенал в январе. Ему повысят зарплату

Фабрицио Романо сообщает, что Такехиро Томиясу входит в планы «канониров»

Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
Футбол | 01.01.2024, 20:59
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
Теннис | 02.01.2024, 08:05
Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
Футбол | 01.01.2024, 20:00
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти спросил у игроков Реала мнение о вратарях. Ответ удивил
Анчелотти спросил у игроков Реала мнение о вратарях. Ответ удивил
01.01.2024, 18:27 13
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
01.01.2024, 00:10 5
Хоккей
ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда
ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда
01.01.2024, 15:25 7
Футбол
Милевский рассказал о своем отношении к алкоголю сейчас
Милевский рассказал о своем отношении к алкоголю сейчас
31.12.2023, 13:01 18
Футбол
Молодежный ЧМ. Швеция и Финляндия выдали яркий матч с камбеками и буллитами
Молодежный ЧМ. Швеция и Финляндия выдали яркий матч с камбеками и буллитами
31.12.2023, 18:30
Хоккей
Стало известно, сколько Челси готов предложить Жироне за Довбика
Стало известно, сколько Челси готов предложить Жироне за Довбика
01.01.2024, 13:43 26
Футбол
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
01.01.2024, 11:25 79
Футбол
Луческу получил официальное предложение стать тренером европейского клуба
Луческу получил официальное предложение стать тренером европейского клуба
31.12.2023, 11:03 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем