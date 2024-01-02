Украина. Премьер лига02 января 2024, 12:30 |
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ФОТО. Сотни спасенных жизней. Динамо поблагодарило силы ПВО
Страна пережила очередную ракетную атаку
02 января 2024, 12:30 |
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«Динамо» в своих соцсетях поблагодарило силы ПВО ВСУ за очередную блестящую работу в отражении российской ракетной атаки, которая случилась 2 января.
Главной целью атаки стал Киев, а силы ПВО сбили все 10 Кинжалов и более 60 крылатых ракет, которые были направлены на столицу. Известно о минимум 1 погибшем, еще более 40 человек получили ранения.
«Дякуємо силам ППО за сотні врятованих життів. Росія – це країна-терористка! Russia is a terrorist state», – отметили в киевском клубе.
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