ФОТО. Сотни спасенных жизней. Динамо поблагодарило силы ПВО

«Динамо» в своих соцсетях поблагодарило силы ПВО ВСУ за очередную блестящую работу в отражении российской ракетной атаки, которая случилась 2 января.

Главной целью атаки стал Киев, а силы ПВО сбили все 10 Кинжалов и более 60 крылатых ракет, которые были направлены на столицу. Известно о минимум 1 погибшем, еще более 40 человек получили ранения.

«Дякуємо силам ППО за сотні врятованих життів. Росія – це країна-терористка! Russia is a terrorist state», – отметили в киевском клубе.