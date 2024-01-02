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  4. ВИДЕО. Обладатель ЗМ забил Лунину на тренировке и вызвал радость у Кепы
Испания
02 января 2024, 20:42 |
4367
3

ВИДЕО. Обладатель ЗМ забил Лунину на тренировке и вызвал радость у Кепы

Украинский вратарь не смог ничего сделать с ударом Модрича

02 января 2024, 20:42 |
4367
3
ВИДЕО. Обладатель ЗМ забил Лунину на тренировке и вызвал радость у Кепы
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич и Андрей Лунин

В среду, 3 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Королевский клуб» проводит подготовку к этому матчу. Пресс-служба «Реала» выставила в социальных сетях видео, на котором хорватский полузащитник Лука Модрич на тренировке шведой закрутил мяч в девятку ворот Андрея Лунина. Испанский вратарь Кепа Аррисабалага находился возле ворот и радостно поднял руки после гола.

Ранее главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти сообщил, что именно Андрей Лунин будет защищать ворота «Реала» в следующей игре

ВИДЕО. Обладатель ЗМ забил Лунину на тренировке и вызвал радость у Кепы

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Лука Модрич Кепа Аррисабалага Андрей Лунин тренировка видео Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
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Комментарии 3
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RomarioUA
Классный удар. Модрич не зря столько лет в Реале. Это прекрасный технарь. И не зря получил ЗМ. Прекрасно отработал ЧМ и получил ЗМ. 
Вот бы ещё Иньесте дали его его ЗМ, а Хави дали его ЗМ, но - нет. Их ЗМ в других руках. 
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Remark
Забив би так Мурзік, то це б була 100% головна новина сайту)
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ArchiArchi
Теми для новин зовсім закінчилися?
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