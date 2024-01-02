ВИДЕО. Обладатель ЗМ забил Лунину на тренировке и вызвал радость у Кепы
Украинский вратарь не смог ничего сделать с ударом Модрича
В среду, 3 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
«Королевский клуб» проводит подготовку к этому матчу. Пресс-служба «Реала» выставила в социальных сетях видео, на котором хорватский полузащитник Лука Модрич на тренировке шведой закрутил мяч в девятку ворот Андрея Лунина. Испанский вратарь Кепа Аррисабалага находился возле ворот и радостно поднял руки после гола.
Ранее главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти сообщил, что именно Андрей Лунин будет защищать ворота «Реала» в следующей игре
ВИДЕО. Обладатель ЗМ забил Лунину на тренировке и вызвал радость у Кепы
🔟🪄 ¡El exterior de @lukamodric10, todo un clásico!#RMCity pic.twitter.com/uOQEbiTTuf— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 2, 2024
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