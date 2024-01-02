Уроженец Черкасс получит шанс проявить себя в следующих играх Наполи

Основной голкипер действующего чемпиона Италии «Наполи» Алекс Мерет травмировался и будет находиться в лазарете около месяца.

Никита Контини-Барановский заменил Марета в прошлом матче Серии А против «Монцы» и теперь будет конкурировать с еще одним резервным голкипером «Наполи» Пьерлуиджи Голлини за место в стартовом составе.

Контини имеет украинские корни. Его мать – украинка, отец – итальянец. Родился он в 1996 году в Черкассах.

Никита Контини является воспитанником «Наполи», он дебютировал в последнем матче Серии А за взрослую команду, проведя также свой первый матч в итальянском дивизионе.