Уроженец Черкасс получит шанс проявить себя в следующих играх Наполи
Основной вратарь «неаполитанцев» выбыл на долгий срок
Основной голкипер действующего чемпиона Италии «Наполи» Алекс Мерет травмировался и будет находиться в лазарете около месяца.
Никита Контини-Барановский заменил Марета в прошлом матче Серии А против «Монцы» и теперь будет конкурировать с еще одним резервным голкипером «Наполи» Пьерлуиджи Голлини за место в стартовом составе.
Контини имеет украинские корни. Его мать – украинка, отец – итальянец. Родился он в 1996 году в Черкассах.
Никита Контини является воспитанником «Наполи», он дебютировал в последнем матче Серии А за взрослую команду, проведя также свой первый матч в итальянском дивизионе.
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