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  4. Уроженец Черкасс получит шанс проявить себя в следующих играх Наполи
Италия
02 января 2024, 20:20 |
444
0

Уроженец Черкасс получит шанс проявить себя в следующих играх Наполи

Основной вратарь «неаполитанцев» выбыл на долгий срок

02 января 2024, 20:20 |
444
0
Уроженец Черкасс получит шанс проявить себя в следующих играх Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Никита Контини-Барановский

Основной голкипер действующего чемпиона Италии «Наполи» Алекс Мерет травмировался и будет находиться в лазарете около месяца.

Никита Контини-Барановский заменил Марета в прошлом матче Серии А против «Монцы» и теперь будет конкурировать с еще одним резервным голкипером «Наполи» Пьерлуиджи Голлини за место в стартовом составе.

Контини имеет украинские корни. Его мать – украинка, отец – итальянец. Родился он в 1996 году в Черкассах.

Никита Контини является воспитанником «Наполи», он дебютировал в последнем матче Серии А за взрослую команду, проведя также свой первый матч в итальянском дивизионе.

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Алекс Мерет Никита Контини-Барановский Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник La Gazzetta dello Sport
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