Уроженец Черкасс дебютировал в Серии А за Наполи

Сегодня, 29 декабря, состоялся матч итальянской Серии А, в котором действующий чемпион Италии «Наполи» сыграл в сухую ничью с «Монцей» на домашнем поле.

На 74-й минуте матча повреждение получил основной вратарь неаполитанцев Алекс Мерет и его заменил Никита Контини-Барановский.

Контини имеет украинские корни. Его мать – украинка, отец – итальянец. Родился он в 1996 году в Черкассах.

Никита Контини является воспитанником «Наполи» и сегодня для него состоялся дебют за взрослую команду. Уроженец Черкасс также провел свой первый матч в высшем итальянском дивизионе.