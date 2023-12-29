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Италия
29 декабря 2023, 22:30 | Обновлено 29 декабря 2023, 22:31
1946
4

Уроженец Черкасс дебютировал в Серии А за Наполи

Никита Контини-Барановский провел дебютный матч в высшем итальянском дивизионе

29 декабря 2023, 22:30 | Обновлено 29 декабря 2023, 22:31
1946
4
Уроженец Черкасс дебютировал в Серии А за Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Никита Контини-Барановский

Сегодня, 29 декабря, состоялся матч итальянской Серии А, в котором действующий чемпион Италии «Наполи» сыграл в сухую ничью с «Монцей» на домашнем поле.

На 74-й минуте матча повреждение получил основной вратарь неаполитанцев Алекс Мерет и его заменил Никита Контини-Барановский.

Контини имеет украинские корни. Его мать – украинка, отец – итальянец. Родился он в 1996 году в Черкассах.

Никита Контини является воспитанником «Наполи» и сегодня для него состоялся дебют за взрослую команду. Уроженец Черкасс также провел свой первый матч в высшем итальянском дивизионе.

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Источник Sport.ua
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Иван Качура
Лунін на мінімалках. 
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0
Руслан
Він взагалі то всюда Контіні. Барановський це його дівоче прізвище
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0
apepa
28 лет и только дебют?? О Боже!
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-1
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