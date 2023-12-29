Уроженец Черкасс дебютировал в Серии А за Наполи
Никита Контини-Барановский провел дебютный матч в высшем итальянском дивизионе
Сегодня, 29 декабря, состоялся матч итальянской Серии А, в котором действующий чемпион Италии «Наполи» сыграл в сухую ничью с «Монцей» на домашнем поле.
На 74-й минуте матча повреждение получил основной вратарь неаполитанцев Алекс Мерет и его заменил Никита Контини-Барановский.
Контини имеет украинские корни. Его мать – украинка, отец – итальянец. Родился он в 1996 году в Черкассах.
Никита Контини является воспитанником «Наполи» и сегодня для него состоялся дебют за взрослую команду. Уроженец Черкасс также провел свой первый матч в высшем итальянском дивизионе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В минувшем сезоне Дарья Кравец выступала за итальянский клуб «Комо»
Похоже, эпопея с переходом украинского полузащитника близится к своему завершению