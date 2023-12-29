Италия29 декабря 2023, 21:30 |
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Монца остановила чемпиона. Ничья Наполи, Фиорентина – в топ-4
Неаполитанцы не сумели забить на своем поле
29 декабря 2023, 21:30 |
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Состоялись два матча в рамках последнего тура чемпионата Италии в 2023 году.
Чемпион «Наполи», который вряд ли защитит свой титул, закрыл год домашним поединком против «Монцы», однако футболисты болельщиков голами не порадовали – 0:0.
Неаполитанцы набрали 28 очков и идут на 7-й позиции.
В другом матче «Фиорентина» обыграла «Торино» и поднялась в топ-4.
Чемпионат Италии. 18-й тур
Наполи - Монца 0:0
Фиорентина - Торино 1:0
Гол: Раньери, 83
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