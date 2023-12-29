Монца остановила чемпиона. Ничья Наполи, Фиорентина – в топ-4

Состоялись два матча в рамках последнего тура чемпионата Италии в 2023 году.

Чемпион «Наполи», который вряд ли защитит свой титул, закрыл год домашним поединком против «Монцы», однако футболисты болельщиков голами не порадовали – 0:0.

Неаполитанцы набрали 28 очков и идут на 7-й позиции.

В другом матче «Фиорентина» обыграла «Торино» и поднялась в топ-4.

Чемпионат Италии. 18-й тур

Наполи - Монца 0:0

Фиорентина - Торино 1:0

Гол: Раньери, 83

Турнирная таблица