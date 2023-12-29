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Чемпионат Италии
Наполи
29.12.2023 19:30 – FT 0 : 0
Монца
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Италия
29 декабря 2023, 21:30 |
92
2

Монца остановила чемпиона. Ничья Наполи, Фиорентина – в топ-4

Неаполитанцы не сумели забить на своем поле

29 декабря 2023, 21:30 |
92
2
Монца остановила чемпиона. Ничья Наполи, Фиорентина – в топ-4
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два матча в рамках последнего тура чемпионата Италии в 2023 году.

Чемпион «Наполи», который вряд ли защитит свой титул, закрыл год домашним поединком против «Монцы», однако футболисты болельщиков голами не порадовали – 0:0.

Неаполитанцы набрали 28 очков и идут на 7-й позиции.

В другом матче «Фиорентина» обыграла «Торино» и поднялась в топ-4.

Чемпионат Италии. 18-й тур

Наполи - Монца 0:0

Фиорентина - Торино 1:0
Гол: Раньери, 83

Турнирная таблица

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чемпионат Италии по футболу Наполи Монца Фиорентина Торино
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua
да чемпион никакой.
додумались из пыльного чулана вытянуть балабола  Маццари
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0
Swed
Убогое зрелище.  Концовка - сплошной базар и карточки.  И  3 красных скамейке.)))
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