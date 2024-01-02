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  4. ФОТО. Милевский показал болельщикам, как встретил Новый год
Украина. Премьер лига
02 января 2024, 19:42 |
3647
4

ФОТО. Милевский показал болельщикам, как встретил Новый год

Экс-футболист поделился соответствующей фотографией в инстаграме

02 января 2024, 19:42 |
3647
4
ФОТО. Милевский показал болельщикам, как встретил Новый год
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 38-летний Артем Милевский показал болельщикам, как встретил Новый 2024 год.

Милевский выставил в своих социальных сетях фотографию с чашкой и поздравил своих подписчиков с Новым годом.

Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.

ФОТО. Милевский показал болельщикам, как встретил Новый год

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Артем Милевский фото Новый год lifestyle
Источник Instagram
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Trollface
А як же нова прошивка? 
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0
turist86
Будут с водкою дебати, отвечай:
Нет, ребята-демократи, только чай.
 (Висоцький)
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0
GloryUkraine
Треба відкрити нову рубрику на сайті - пригоди спортсменів-алкоголіків. 
Тут вам про кодування Мілі і  про прохання попісяти Шевчука.
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0
Владислав Рейский
Важная новость в охваченной войной стране ... а в чашке шо, грог, глинтвейн?)
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0
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