Украина. Премьер лига02 января 2024, 19:42 |
3647
4
ФОТО. Милевский показал болельщикам, как встретил Новый год
Экс-футболист поделился соответствующей фотографией в инстаграме
02 января 2024, 19:42 |
3647
4
Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 38-летний Артем Милевский показал болельщикам, как встретил Новый 2024 год.
Милевский выставил в своих социальных сетях фотографию с чашкой и поздравил своих подписчиков с Новым годом.
Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.
ФОТО. Милевский показал болельщикам, как встретил Новый год
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Нет, ребята-демократи, только чай.
(Висоцький)
Тут вам про кодування Мілі і про прохання попісяти Шевчука.