Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 38-летний Артем Милевский показал болельщикам, как встретил Новый 2024 год.

Милевский выставил в своих социальных сетях фотографию с чашкой и поздравил своих подписчиков с Новым годом.

Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.

ФОТО. Милевский показал болельщикам, как встретил Новый год