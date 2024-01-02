Без украинцев. WhoScored составил символическая сборную АПЛ в 2023 году
В списке лучших больше всего представителей «Ливерпуля»
Авторитетный статистический портал WhoScored составил символическую сборную Английской Премьер-лиги по итогам 2023 года, которая составлена на основе средних оценок на каждой из позиций.
Для того, чтобы попасть в список лучших, нужно было сыграть как минимум 30 матчей.
Символическая сборная АПЛ в 2023 года по версии WhoScored:
Вратарь: Алисон («Ливерпуль»).
Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Итан Пиннок («Брентфорд»), Энтони Робинсон («Фулхэм»).
Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Родри («Манчестер Сити»), Дуайт Макнил («Эвертон»).
Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
Отметим, что Александр Зинченко попал в символическую сборную Английской Премьер-лиги по итогам половины сезона.
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