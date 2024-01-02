Без украинцев. WhoScored составил символическая сборную АПЛ в 2023 году

Авторитетный статистический портал WhoScored составил символическую сборную Английской Премьер-лиги по итогам 2023 года, которая составлена на основе средних оценок на каждой из позиций.

Для того, чтобы попасть в список лучших, нужно было сыграть как минимум 30 матчей.

Символическая сборная АПЛ в 2023 года по версии WhoScored:

Вратарь: Алисон («Ливерпуль»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Итан Пиннок («Брентфорд»), Энтони Робинсон («Фулхэм»).

Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Родри («Манчестер Сити»), Дуайт Макнил («Эвертон»).

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Отметим, что Александр Зинченко попал в символическую сборную Английской Премьер-лиги по итогам половины сезона.