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  4. Без украинцев. WhoScored составил символическая сборную АПЛ в 2023 году
Англия
02 января 2024, 18:48 |
228
0

Без украинцев. WhoScored составил символическая сборную АПЛ в 2023 году

В списке лучших больше всего представителей «Ливерпуля»

02 января 2024, 18:48 |
228
0
Без украинцев. WhoScored составил символическая сборную АПЛ в 2023 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Авторитетный статистический портал WhoScored составил символическую сборную Английской Премьер-лиги по итогам 2023 года, которая составлена на основе средних оценок на каждой из позиций.

Для того, чтобы попасть в список лучших, нужно было сыграть как минимум 30 матчей.

Символическая сборная АПЛ в 2023 года по версии WhoScored:

Вратарь: Алисон («Ливерпуль»).
Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Итан Пиннок («Брентфорд»), Энтони Робинсон («Фулхэм»).
Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Родри («Манчестер Сити»), Дуайт Макнил («Эвертон»).
Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Отметим, что Александр Зинченко попал в символическую сборную Английской Премьер-лиги по итогам половины сезона.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко символическая сборная WhoScored
Источник Sport.ua
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