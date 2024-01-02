Перес хочет видеть в Реале и Холанда, и Мбаппе

«Реал» уже давно нацелился на подписание звезды сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Контракт 25-летнего форварда с клубом заканчивается 30 июня 2024 года и уже с 1 января он может вести переговоры с другими клубами.

Как уже сообщалось, «Реал» в ближайшие дни намерен сделать предложение о контракте французу и получит от него ответ к середине января. Если ответа от Мбаппе не будет, то «сливочные» перейдут к плану Б – подписанию Эрлинга Холанда.

Однако, по информации издания Le Parisien, президент «Реала» Флорентино Перес хочет видеть в своем клубе и Килиана Мбаппе, и Эрлинга Холанда. В 2000-х Перес уже собирал в составе мадридского клуба созвездие звезд и намерен сделать это снова. Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд – главные приоритеты для президента «Реала».