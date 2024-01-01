Реал сделает официальное предложение Мбаппе сегодня

Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня 2024 года, и сегодня, 1 января – первый день, когда 25-летний форвард имеет право вступать в переговоры с другими клубами.

Мадридский «Реал» не собирается ждать и намерен уже сегодня сделать официальное предложение контракта Мбаппе. При этом испанский клуб потребует от игрока дать свой ответ до середины января.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» предложит Мбаппе контракт с зарплатой в 26 миллионов евро в год и бонус за подписание в размере 130 миллионов евро.