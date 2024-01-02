Салах – пятый футболист, забивший 150 мячей за одну команду в АПЛ
На данный момент египтянин вместе с Холандом возглавляет список бомбардиров в чемпионате Англии
Забив дважды в ворота «Ньюкасла» в рамках 20-го тура АПЛ, египтянин Мохамед Салах довел общее количество голов за «Ливерпуль» в чемпионате Англии до 150-ти.
Форвард «мерсисайдцев» стал всего пятым футболистом в истории, которому покорился данный рубеж в одном клубе английской Премьер-лиги. Ранее это удавалось лишь Гарри Кейну («Тоттенхэм»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Уэйну Руни («Манчестер Юнайтед») и Тьерри Анри («Арсенал»).
Отметим, что на данный момент Салах вместе с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом возглавляет список бомбардиров АПЛ в нынешнем сезоне – у каждого по 14 забитых мячей.
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