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Англия
02 января 2024, 18:07 | Обновлено 02 января 2024, 18:17
847
0

Салах – пятый футболист, забивший 150 мячей за одну команду в АПЛ

На данный момент египтянин вместе с Холандом возглавляет список бомбардиров в чемпионате Англии

02 января 2024, 18:07 | Обновлено 02 января 2024, 18:17
847
0
Салах – пятый футболист, забивший 150 мячей за одну команду в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Забив дважды в ворота «Ньюкасла» в рамках 20-го тура АПЛ, египтянин Мохамед Салах довел общее количество голов за «Ливерпуль» в чемпионате Англии до 150-ти.

Форвард «мерсисайдцев» стал всего пятым футболистом в истории, которому покорился данный рубеж в одном клубе английской Премьер-лиги. Ранее это удавалось лишь Гарри Кейну («Тоттенхэм»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Уэйну Руни («Манчестер Юнайтед») и Тьерри Анри («Арсенал»).

Отметим, что на данный момент Салах вместе с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом возглавляет список бомбардиров АПЛ в нынешнем сезоне – у каждого по 14 забитых мячей.

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Мохамед Салах чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Гарри Кейн Тоттенхэм Серхио Агуэро Манчестер Сити Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Тьерри Анри Арсенал Лондон
Источник Opta
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