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02 января 2024, 17:44 |
607
0

Наталья ЗИНЧЕНКО: «Ворскла уже не имеет права на ошибку»

Наставница полтавчанок – о планах подготовки к весенней части сезона

02 января 2024, 17:44 |
607
0
Наталья ЗИНЧЕНКО: «Ворскла уже не имеет права на ошибку»
ФК Ворскла. Наталья Зинченко

Главный тренер женской команды «Ворскла» – действующего чемпиона и обладателя Кубка Украины по футболу – Наталья Зинченко эксклюзивно для Sport.ua рассказала о планах подготовки к весенней части сезона:

– Мои подопечные вернутся из отпуска 15 января. Первый этап подготовки продлится до 15 февраля, затем большая группа футболисток «Ворсклы» отправится в расположение женской сборной Украины, которая встретится с болгарками в стыковых поединках за сохранение «прописки» в Лиге наций В.

Пока что футболистки «Ворсклы» на три очка отстают от «Кривбасса», однако настроены серьезно одержать верх в двух поединках с лидером и сохранить за собой титул сильнейшей команды Украины.

Во время зимнего перерыва «Ворсклу» никто не покинул, хотя сразу у нескольких подопечных были привлекательные предложения из-за границы. Усилились только Анастасией Кумедой из «Днепра-1» и на новичков больше не рассчитываем. Старт второй части сезона намечен на 20 марта.

Ранее всеукраинское объединение тренеров признало лучшим тренером женского футбола за 2023 год наставницу «Ворсклы» Наталью Зинченко.

Также стало известно, где женская сборная Украины будет принимать болгарок.

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Источник: Кривбасс близок к подписанию лидера Миная
Наталья Зинченко Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу среди женщин Кривбасс Кривой Рог Кубок Украины по футболу среди женщин женская сборная Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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