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Германия
02 января 2024, 17:14 | Обновлено 02 января 2024, 17:42
86
0

Не только Хаби Алонсо. Бавария хочет подписать лидера Байера

Защитник Джонатан Та выступает в Леверкузене с 2015 года

02 января 2024, 17:14 | Обновлено 02 января 2024, 17:42
86
0
Не только Хаби Алонсо. Бавария хочет подписать лидера Байера
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Та

Мюнхенская «Бавария» намерена серьезно ослабить своего главного конкурента в борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

Следом за информацией об интересе мюнхенцев к своему экс-игроку Хаби Алонсо, ныне возглавляющему «фармацевтов», стало известно о намерении «Баварии» переманить основного центрального защитника леверкузенцев Джонатана Та.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк на своей странице в X (бывший Twitter), мюнхенцы готовы выплатить сумму отступных, предусмотренную в контракте Та, правда, при этом конкретные цифры не называются.

Отметим, что Та выступает за «Байер» с 2015 года, перейдя из «Гамбурга». В нынешнем сезоне 27-летний защитник провел за «фармацевтов» 23 матча во всех турнирах и забил 4 мяча.

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Джонатан Та Байер Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу трансферы Бундеслиги Хаби Алонсо
Источник Twitter
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