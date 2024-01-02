Не только Хаби Алонсо. Бавария хочет подписать лидера Байера

Мюнхенская «Бавария» намерена серьезно ослабить своего главного конкурента в борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

Следом за информацией об интересе мюнхенцев к своему экс-игроку Хаби Алонсо, ныне возглавляющему «фармацевтов», стало известно о намерении «Баварии» переманить основного центрального защитника леверкузенцев Джонатана Та.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк на своей странице в X (бывший Twitter), мюнхенцы готовы выплатить сумму отступных, предусмотренную в контракте Та, правда, при этом конкретные цифры не называются.

Отметим, что Та выступает за «Байер» с 2015 года, перейдя из «Гамбурга». В нынешнем сезоне 27-летний защитник провел за «фармацевтов» 23 матча во всех турнирах и забил 4 мяча.